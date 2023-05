Frédéric Pajak remporte le Prix Flaubert 2023

Les deux propriétaires de l’hôtel et créateurs du prix, Pierre-Antoine Capton et Jean-Philippe Cartier, avec David Foenkinos - Président du Prix - ainsi que son jury composé de lecteurs, connaisseurs de l’oeuvre de Flaubert et personnalités du monde littéraire, avaient retenus cinq ouvrages.

Le prix qui récompense une œuvre littéraire de langue française de la rentrée d’hiver a donc été décerné à Frédéric Pajak pour son ouvrage illustré Dans le calme du soir aux éditions Noir sur Blanc.

Il livre ses souvenirs de jeunesse, peuplés de visages familiers. A cette occasion, l'auteur s’est vu remettre une dotation de 3000 euros par la Maison Ruinart. L’hôtel Flaubert lui fera bénéficier d’une semaine de résidence lui permettant de venir s’inspirer pour l’écriture de son prochain roman.

Soudain, les souvenirs viennent envahir la mémoire, qu'ils soient fidèles, embellis ou parfois distordus par les caprices du temps. À soixante-sept ans, il est temps de lui répondre. Les souvenirs de la classe de neige surgissent, à l'époque des premiers tire-flemme. Les souvenirs d'un bref passage dans une école des beaux-arts font leur apparition, suivis des souvenirs d'un emploi temporaire de manoeuvre. Les souvenirs de la mort se manifestent également, ainsi que les souvenirs de trois oncles : le premier, jeune appelé de la guerre d'Indochine ; le second, combattant aux côtés du général Leclerc après avoir été enrôlé de force dans la Wehrmacht ; quant au troisième, fils d'un fasciste italien, il devint un diplomate influent dans la construction européenne. Ces trois oncles, ces trois fantômes, avec leur panache, leurs secrets et leurs blessures. L'auteur évoque les villes qu'il n'a pas oubliées : Paris, Strasbourg, Lausanne, Aoste, Mantoue, Athènes, et puis Arles, où il vit. Un autre récit se dessine : celui de deux vieux artistes qui s'apprêtent à quitter ce monde. Ces surréalistes oubliés de l'histoire de l'art laissent derrière eux une oeuvre considérable, à la merci du premier venu prêt à en faire commerce. -Résumé de Dans le calme du soir par Chat GPT

Lors de la remise du prix, étaient présentes quelques personnalités du monde littéraire et culturel dont le Président du jury David Foeonkinos ainsi que les membres : Emilie Frèche (écrivaine et scénariste), Isabelle Giordano (journaliste, déléguée générale de la Fondation BNPP), Guy Birenbaum(auteur), Agathe Ruga (auteure), Fabien Vallérian (Directeur Art et Culture de la Maison Ruinart), Bruno Corty (rédacteur en chef du Figaro Littéraire), Nicolas Ungemuth (rédacteur en chef Adjoint Culture du Figaro Magazine), Isabelle Drong (adjointe à la Maire de Trouville en charge de la culture et productrice), Jean-Philippe Pérou (libraire L’Usage du Papier à Trouville). La Maire de Trouville-sur-Mer Sylvie de Gaetano était également présente lors de la cérémonie.

Invités du prix (de gauche à droite par rangé) : Jean-Philppe Cartier, David Foenkinos, Frédéric Pajak, Guy Birenbaum, Bruno Corty, Pierre-Antoine Capton, Sylvie de Gaetano, Isabelle Drong, Agathe Ruga, Isabelle Giordano, Emilie Freche, Fabien Vallerian.

Crédits photo : Hôtel Flaubert