Dipesh Chakrabarty lauréat du Prix Européen de l'Essai 2024

Ce prix récompense les contributions significatives que cet essai apporte à notre compréhension de l'ère actuelle et de notre rôle dans un monde confronté à des changements climatiques majeurs. La réflexion qu'il propose sur le temps et l'histoire est transformative, et le jury a salué sa manière d'aborder la « politisation de la terre », une thématique centrale dans l'œuvre de Dipesh Chakrabarty.

Né en 1948 à Calcutta, Dipesh Chakrabarty réside aujourd'hui à Chicago et est reconnu comme une figure de proue des études postcoloniales, notamment depuis la publication de son essai Provincialiser l'Europe en 2000 (Amsterdam Editions), dans lequel il met en dialogue l'universel et le local.

François Hartog, qui a rédigé la préface d'Après le changement climatique, penser l’histoire, loue « son attention aux lieux et sa pratique du regard éloigné lui ont permis de construire une œuvre forte, ouverte et toujours en mouvement ».

Nous pouvons dire que nous, les humains, vivons désormais simultanément dans deux sortes de “temps présent” : dans notre conscience de nous-mêmes, le “présent” de l’histoire humaine s’est entremêlé au “présent” long des échelles de temps géologique et biologique – ce qui ne s’était encore jamais produit dans l’histoire de l’humanité. [...] De notre vivant, nous avons pris conscience que la toile de fond n’est plus une simple toile de fond. Nous en faisons partie, agissant comme une force géologique et contribuant à une perte de la biodiversité qui peut, en l’espace de quelques centaines d’années, déboucher sur la sixième grande extinction. Extrait de Après le changement climatique, penser l’histoire, Paris, Gallimard, 2023.

Depuis sa création par la Fondation Charles Veillon il y a plus de quarante ans, le Prix Européen de l'Essai valorise des œuvres et des auteurs qui enrichissent et diffusent la pensée critique sur les sociétés contemporaines et leurs idéologies. Des figures telles qu'Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Arundhati Roy, Jean Starobinski et Mona Chollet, ont été récompensés par ce prix.

Des événements publics

Le prix, doté de 20.000 CHF (environ 20.000 €), est décerné lors d'une cérémonie suivie d'une séance de dédicace, le mercredi 28 août 2024. Un débat est organisé le samedi 31 août au Théâtre de Vidy en collaboration avec l'Université de Lausanne, ainsi que d'autres événements publics tout au long du week-end, rendant hommage à la contribution de l'auteur à la pensée contemporaine.

Dipesh Chakrabarty succède à Arundhati Roy, saluée pour son essai Azadi Liberté, fascisme, fiction publié aux éditions Gallimard et traduit par Irène Margit.

