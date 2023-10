L'Ombre d'un traître

18 juin 1960, Paris. Désiré, jeune orphelin et journaliste débutant à France-Soir, se retrouve malgré lui au coeur d'une ténébreuse affaire qui va changer sa vie. Quinze héros de la France combattante choisis à la Libération font leur entrée solennelle dans la crypte du mont Valérien, ainsi que l'a voulu le général de Gaulle. C'est un grand moment d'histoire nationale. Pourtant, dans l'ombre, c'est le branle-bas de combat : il semblerait qu'un traître, Robert B. , figure parmi les cercueils. Pour Désiré, le scoop de sa vie se transforme vite en un engrenage bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Coups bas, menaces... on veut le faire taire. Aidé de l'énigmatique résistant Henri de Prévôté, de son ingénieuse fiancée Colette ou encore d'un fantasque patron de bistrot, l'apprenti reporter ira jusqu'au bout pour percer le mystère de ce secret d'Etat, quitte à se voir confronté aux zones d'ombre de son propre passé. Sous les allures d'un roman policier plein d'humour, Nathalie Saint-Cricq nous conte l'histoire vraie, inédite jusque-là, de l'affaire qui secoua la France des années soixante et les arcanes du pouvoir gaulliste.