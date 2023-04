Nicolas Juncker refuse le prix BD du ministère des Armées

Sa dotation de 3000 € (6000 € partagé en deux avec le dessinateur François Boucq), sera, elle, reversée aux victimes de Sainte-Soline.

Le scénariste de BD confie qu’il y a deux ans, « découvrant que mon livre Seules à Berlin figurait dans cette sélection », il avait « obtenu (discrètement) qu’il en soit retiré (et tout le monde était content) ».

Sa surprise fut d’autant plus grande que l’Armée décide ici de récompenser une œuvre qui raconte le putsch raté des généraux durant la Guerre d’Algérie, Un général, des généraux : « C’était sous-estimer le sens de l’humour de nos militaires et des membres du jury », s'amuse-t-il.

S’il ne se rendra pas à la remise des prix au ministère ce mercredi 19 avril, il a décidé d’accepter sa part de dotation, « pour la reverser illico et intégralement à une caisse de solidarité avec les grévistes contre la réforme des retraites », et « à une caisse de soutien aux victimes des violences militaires de Sainte Soline ».

Présent à l'annonce du résultat le 11 avril à l’Hôtel de Brienne, le dessinateur Boucq a réagi en rappelant qu’il s’était évertué à ne pas effectuer son service militaire. Il a aussi salué le ministère des Armées pour le choix « saugrenu » de récompenser « un album qui brocarde aussi rigoureusement les généraux dans ses pages », décrit l'Obs.

Un prix né en 2021

Nicolas Juncker continue : « Que par mon maigre biais, le ministre des Armées soutient financièrement ces causes, en se demandant, peut-être, comment rétablir les “liens qui unissent un peuple à son armée” plutôt que de chercher à les détruire, voilà qui ne pourrait que me réconforter ». Et de rappeler qu’un des manifestants de Sainte Soline est toujours entre la vie et la mort... Ces « liens qui unissent un peuple à son armée », c’est ce que récompense le Prix : « (re-sic) ».

Le Grand Prix les Galons de la BD, créé en 2021 s'intéresse aux « créations récentes et originales traitant du fait militaire, des enjeux de défense, des conflits armés et de leurs conséquences ». Son jury est constitué en majorité de professionnels du secteur (libraires, bibliothécaires, journalistes de bande dessinée), et de représentants du ministère.

Des prix Histoire et Jeunesse sont également remis, dotés de 3000 €. Pour cette édition, le premier a été décerné à Marcelino Truong, pour 40 hommes et 12 fusils, paru chez Denoël Graphic, et le second à Arnaud Delalande, Laurent Bidot et Joseph Weismann, pour Après la Rafle, paru aux Arènes.

En complément de ces deux prix, le jury a attribué une mention spéciale à La disparition de Joseph Mengele, « pour son sens du récit et ses qualités graphiques qui traduisent avec justesse la déchéance d’un des plus grands criminels de l’Histoire ».

Crédits photo : Nicolas Juncker