Paul Saint-Bris, lauréat du prix La Ponche 2023

Audrey Bremond, directrice de l’Hôtel La Ponche et organisatrice du Prix et Lisa Vignoli, membre et représentante du jury ont annoncé le succès et félicité Paul Saint-Bris pour son premier roman.

Aurélien assume le rôle de directeur du département des Peintures au Louvre. En tant qu'intellectuel nostalgique, il trouve dans ce musée un havre de paix pour échapper à l'agitation du monde extérieur. Cependant, la nouvelle présidente, Daphné, une femme énergique au pragmatisme sans limites, accompagnée d'arguments marketing implacables, lui impose une mission à la fois périlleuse et redoutée : la restauration de La Joconde. Bien qu'à contrecœur, Aurélien se lance dans une quête pour dénicher un restaurateur suffisamment audacieux pour supporter la pression et s'attaquer à ce chef-d'œuvre ultime. Sa recherche le conduit en Toscane, où il croise le chemin de Gaetano, une personnalité intense et indépendante. Face à Mona Lisa, l'Italien va confronter son propre génie à celui de Vinci, tandis que le monde retient son souffle... Ce roman au style vif jette un regard acéré sur l'appétit insatiable de notre époque pour les images, ainsi que sur notre relation avec l'art et le changement. Paul Saint-Bris met en scène une galerie de personnages fascinants qui évoluent au sein du plus magnifique musée du monde. Jusqu'à un dénouement inattendu, l'auteur démontre avec humour et talent que l'éclaircissement des vernis peut apporter des bienfaits tant aux œuvres d'art qu'à ceux qui leur sont proches. - Résumé de l'oeuvre lauréate

À lire - Nathalie Azoulai reçoit le premier prix littéraire de l'Hôtel La Ponche

L'auteur s’est exprimé à cette occasion : « Pour une première fois à Saint-Tropez, je n’aurais pu rêver de meilleures conditions ! C’est une chance inouïe d’être ici, dans ce cadre magique à l’ombre des figures de Sagan, Vian, Colette, Sartre et Beauvoir. Peut-être que les grands esprits du passé laissent quelque chose dans l’air. Peut-être que leurs empreintes sur le sable demeurent. Peut-être que les murs se patinent des histoires qu’on y a racontées, acquièrent ainsi une âme, un goût d’éternité. »

Et d'ajouter : « Avec ce prix de l’Hôtel La Ponche, Lisa, vous explorez la dualité qui agite certains d’entre nous : cet attachement aux images du passé et pour autant la nécessité aiguë qu’il nous faut appartenir au présent. La conscience de paradis disparus et la croyance qu’on peut les réinventer autrement. »

Les membres du jury La Ponche 2023

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix littéraire La Ponche