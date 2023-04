Anthony Passeron, 6e Prix des bibliothèques de la Ville de Paris 

Il est décerné chaque année par les lecteurs et lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris. Sorti à la rentrée littéraire de septembre 2022, ce premier roman entremêle deux récits se déroulant à l’orée des années 80 : celui de l’apparition du sida dans une famille de l’arrière-pays niçois – celle de l’auteur – et celui de la recherche et de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains.

Une chronique brillante et passionnante retraçant le travail acharné des médecins et la lutte intime d’une famille dévastée par cette maladie alors inconnue...

Dans les coulisses de la sélection

La sélection de 5 romans réalisée par le comité de bibliothécaires de la Ville, a été soumise au vote des lecteurs et lectrices inscrits dans les bibliothèques parisiennes.

Ce vote organisé en ligne sur le site des bibliothèques de la Ville de Paris bibliotheques.paris.fr, dans les bibliothèques municipales et dans les librairies partenaires, s’est clôt le 15 mars dernier.

Le jury, qui rassemble lectrices et lecteurs des bibliothèques, libraires partenaires, représentants du Conseil Parisien de la Jeunesse, étudiants en lettres ainsi que le lauréat 2022 du Prix, Matthieu Zaccagna, s’est réuni sous l’égide de la journaliste Catherine Pont-Humbert.

Rendez-vous le 22 avril pour la remise du Prix

Anthony Passeron se verra remettre le Prix le 22 avril prochain à 13h à l’Agora du Festival du livre de Paris (Grand Palais Éphémère), par Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la culture et de la ville du quart d’heure en présence d’Aurélie Filippetti, Directrice des Affaires Culturelles.

À travers ce prix pour un premier roman, les bibliothèques de la Ville de Paris témoignent de « leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents ».

