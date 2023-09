Personne ne meurt à Longyearbyen

Archipel du Svalbard, Longyearbyen, la ville la plus au nord du monde. On découvre le corps d'une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours. Norvège continentale, les îles Lofoten. Le cadavre d'une ex-journaliste est retrouvé sur une plage isolée. A priori rien ne lie ces victimes si ce n'est qu'elles s'intéressaient de près aux mammifères marins. L'une était doctorante en biologie arctique, l'autre, à la tête d'une agence d'excursion en mer. Dans ces régions glacées, faites d'anciennes cités minières désolées, d'enclaves russes et de conflits politiques qui ne demandent qu'à rejaillir, une flic pugnace et un reporter de guerre en déroute remontent une piste sanglante, se confrontant à la réalité d'une terre où la nature est une marchandise et ses défenseurs des cibles de choix. Après le très remarqué De bonnes raisons de mourir (Prix les étoiles du Parisien, 2019), Morgan Audic confirme son talent et la puissance de son univers avec ce thriller intense aux confins sauvages de l'arctique.