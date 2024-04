Charrue tordue du Brésilien Itamar Vieira Junior Prix Montluc 2024

Dans le reculé Nordeste brésilien, Bibiana et Belonísia découvrent un magnifique couteau à manche d'ivoire caché sous le lit de leur grand-mère. Leur curiosité pour cet objet les amène à un tragique tournant dans leur vie, forgeant un lien indissoluble entre elles. Dans leur communauté afro-brésilienne de paysans sans terre, la vie est dominée par les caprices des grands propriétaires fonciers.

Face à ce système archaïque, Bibiana se lève en défenseur de sa sœur et de leur communauté, s'appuyant sur les traditions spirituelles du Jarê et l'appel à ses divinités...

Né en 1979 à Salvador de Bahia, Brésil, Itamar Vieira Junior appartient à la communauté quilombola, constituée d'Afro-Brésiliens descendants d'esclaves devenus des paysans sans terre.

Pour la première fois, Charrue tordue porte à l'international le témoignage de cette communauté. La traduction française de cette œuvre ne pouvait être confiée qu'à un écrivain de talent tel que Jean-Marie Blas de Roblès, qui a passé plusieurs années dans la région où se déroule l'histoire du roman.

Un Prix spécial a été décerné à Beata Umubyeyi Mairesse pour son récit Le convoi, publié chez Flammarion, tandis qu'une mention spéciale a été accordée à Murielle Szac pour son roman Tosca, édité par Emmanuelle Collas.

Annuellement, ce prix est attribué à un auteur, qu'il soit français ou étranger, dont le travail questionne les méthodes actuelles de lutte contre l'oppression sous toutes ses manifestations, ou dont l'œuvre représente en soi un acte de résistance.

Le jury du Prix Montluc Résistance et Liberté est coprésidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle et composé de Kaouther Adimi, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Jean d’Amérique, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti, Béatrice Soulé. Nous les remercions toutes et tous chaleureusement.

En 2023, Kaouther Adimi a remporté le Prix littéraire pour son œuvre Au vent mauvais, publiée aux éditions Seuil, tandis que Bertrand Guillot a reçu le Prix spécial du jury pour son ouvrage L’Abolition des privilèges, édité par les Avrils.

