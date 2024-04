6 essais et 6 romans en lice pour les Prix France Télévisions 2024

Les lauréats seront désignés par un jury de 22 lecteurs, sélectionnés suite à un appel à candidatures diffusé sur les antennes de France Télévisions. Onze lecteurs seront chargés d'attribuer le Prix Essai, tandis que les onze autres désigneront le lauréat du Prix Roman.

Un jury de sélection, composé de journalistes spécialisés dans la littérature et présidé par Augustin Trapenard, a choisi six essais et six romans pour concourir. Parmi les membres du jury figurent Sarah Briand, Olivia de Lamberterie, Inès de La Motte Saint Pierre et Anne-Marie Revol.

Les ouvrages en lice pour le Prix Essai :

Nathacha Appanah, La mémoire délavée (Mercure de France)

Nina Bouraoui, Grand Seigneur (JC Lattès)

Bastien François, Retrouver Estelle Moufflarge (Gallimard)

Hélène Frappat, Le gaslighting ou l’art de faire taire les femmes (L’Observatoire)

Sonia Kronlund, L’homme aux mille visages (Grasset)

Beata Umubyeyi Mairesse, Le convoi (Flammarion)

Les ouvrages en lice pour le Prix Roman :

Sophie Divry, Fantastique histoire d’amour (Seuil)

Marion Fayolle, Du même bois (Gallimard)

Joseph Incardona, Stella et l’Amérique (Finitude)

Hervé Le Corre, Qui après nous vivrez (Rivages)

Camille De Peretti, L’Inconnue du portrait (Calmann-Levy)

Claire Vesin, Blanches (La Manufacture de Livres)

Les gagnants des Prix Essai et Roman France Télévisions seront annoncés le 29 mai 2024.

L'année précédente, en 2023, deux lauréates avaient été récompensées par les lecteurs de France Télévisions : Minh Tran Huy avait remporté le Prix Essai France Télévisions avec son ouvrage Un enfant sans histoire (Actes Sud), Maria Larrea avait reçu le Prix Roman France Télévisions pour Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset).

Crédits image: France Télévision