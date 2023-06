Prix Essai et Prix Roman France Télévisions : les deux lauréates 2023

Le jury était composé de Sarah Briand, Olivia de Lamberterie, Inès de La Motte Saint Pierre, Anne-Marie Revol et Augustin Trapenard, tous spécialistes de la littérature sur les antennes de France Télévisions.

Il était aussi composé de 22 téléspectateurs et lecteurs passionnés, venus des quatre coins de la France et recrutés dans la communauté des membres du Club « fans de culture » (11 pour le Prix Essai et 11 autres pour le Prix Roman).

Prix Essai France Télévisions : Un enfant sans histoire de Minh Tran Huy (Actes Sud)

« Minh Tran Huy, romancière passionnée et fervente adepte de la fiction, n’aurait jamais pu imaginer que la réalité s’immiscerait un jour dans ses écrits. Elle n’avait pas prévu que la naissance de son adorable petit garçon, Paul, marquerait le début d’une rencontre intime avec le handicap, la propulsant malgré elle en tant qu’experte des troubles du spectre de l’autisme et de leur prise en charge. Elle ne se serait jamais doutée que son vocabulaire, son carnet d’adresses et sa perception du monde seraient enrichis de sigles, de statistiques, de méthodes et de références, des connaissances si éloignées de sa sensibilité poétique, mais constituant néanmoins une barrière farouche, bien que souvent dérisoire, contre l’impuissance. Pourtant, c’est à travers la littérature que Minh Tran Huy parvient à capturer et à partager cette expérience sismique dans son ouvrage Un enfant sans histoire. En construisant son récit en écho dissonant avec le parcours fascinant et hautement cinématographique de Temple Grandin, une miraculée américaine, elle donne forme et vie au chaos qu’elle apprivoise au quotidien. Ainsi, elle signe un livre extraordinaire qui nous engage à ses côtés par sa dignité et sa détermination. Car c’est à travers l’universalité de ce combat personnel qu’elle réussit à nous rendre conscients et à nous transmettre cette responsabilité. » - Résumé d'Un enfant sans histoire par Chat GPT

Prix Roman France Télévisions : Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea (Grasset)

« Tout débute en Espagne. En juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne naissance à un garçon qu’elle confie aux jésuites. Par la suite, en Galice, une femme accouche d’une fille qu’elle abandonne aux sœurs d’un couvent. Ces deux orphelins connaissent la misère et l’ère de Franco, mais ils se rencontrent, se marient et partent pour Paris. La femme galicienne devient femme de ménage, tandis que le Basque devient gardien au théâtre de la Michodière. Ils auront un enfant, Maria. C’est notre narratrice. À vingt-sept ans, elle pensait s’être éloignée de ses origines : la loge de ses parents, la violence de Julian et les silences de Victoria. Cependant, un tirage de tarot va bouleverser son existence et l’obliger à replonger dans le passé de sa famille. Pour comprendre qui elle est réellement, elle devra enquêter et retourner là où tout a commencé, à Bilbao, là où les secrets prennent naissance. Étourdissant par son style, son énergie et sa vivacité, ce premier roman mené tambour battant nous transporte immédiatement. Avec maestria, Maria Larrea reconstitue pièce par pièce le visage de sa famille et le puzzle de sa mémoire. Nous courons, rions et pleurons ensemble. Une écrivaine est née. » - Résumé de Les gens de Bilbao naissent où ils veulent par Chat GPT

En 2022, les lauréates étaient Marianne Chaillan pour Où donc est le bonheur ? (Équateurs) et Jeanne Benameur avec La Patience des traces (Actes Sud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones