5 romans autour de la résilience pour le Prix Mauvaises Graines

Les ouvrages retenus sont les suivants :

Nous traverserons des orages, Anne-Laure Bondoux, illustré par Coline Peyrony (Gallimard Jeunesse)

Rita, Marie Pavlenko (Flammarion Jeunesse)

Guerrière, Cécile Alix (Slalom)

Nos plus belles années, Clara Héraut (Hachette Romans)

Tout va bien, Xavier-Laurent Petit (L'école des loisirs)

Une sélection placée « sous le signe de l’espoir et de la reconstruction », avec des livres qui « racontent les histoires de personnages ayant vécu un événement traumatique, qu’il soit d’ordre physique ou psychologique, personnel ou collectif ».

Ce prix littéraire jeunesse est organisé dans le cadre d’un M1 Ingénierie éditoriale et communication à l’Université de Cergy Paris. L’équipe derrière la récompense est composée de six étudiantes : Romane, Emeline, Cécile, Fanny, Soline et Juliette.

L'année dernière, le Prix Mauvaises Graines avait salué Esmé Planchon pour son livre Les histoires, ça ne devrait jamais finir (Bayard)

