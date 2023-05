Tout va bien

Le 24 février, c'était le jour du mariage de ma soeur. Un jour à faire la fête... sauf qu'au même moment, Vlad-le-Mauvais, donnait à son armée l'ordre de nous envahir. La guerre venait de commencer. Quelques heures plus tard, les bombes des ¿Orques¿ s'abattaient sur la ville. Alors avec les parents on a tout abandonné et on est partis sur les routes. La vieille Babusja qui perd la tête nous accompagnait, sans oublier Zaku, mon chat et l'énorme contrebasse de maman. On était des milliers à fuir la guerre. Mais pour aller où ? ...