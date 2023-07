Esmé Planchon, lauréate de la 3e édition du Prix Les Mauvaises graines 2023

#PrixClubdesLecteurs - Les Clubs des Lecteurs ont été créés en 2021 pour animer et fidéliser les clients des libraires. En 2023, l'initiative est allée plus loin en permettant aux membres de sélectionner leur roman d'été favori parmi six livres choisis par J'ai Lu. Et la première lauréate de la récompense n'est autre que La maison Poussière de Valérie Péronnet.