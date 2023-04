Nos plus belles années

Jade et Ambre entament leurs études à Lille avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une ; cours et réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies s'accordent sur un point : ce seront leurs plus belles années. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre cherchent leur nouvel équilibre en essayant de préserver leur amitié. Mais tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo : beau, charmant, populaire. Et dangereux.