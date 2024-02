Hugo Awards : la censure politique des auteurs confirmée

Le 20 janvier dernier, la publication des statistiques détaillées des œuvres nommées et lauréates des Hugo Awards 2023 avait révélé un certain nombre de curiosités. Certains titres en lice pour tel ou tel prix apparaissaient en effet « non éligibles » sur les documents, sans aucune explication.

Rapidement, des soupçons de censure ont émergé. La World Science Fiction Convention, lors de laquelle sont remis les Hugo Awards, s'est en effet déroulée en 2023 à Chengdu, en Chine. Et la République populaire n'est pas réputée pour sa liberté de parole, en particulier à l'encontre des responsables politiques.

Parmi les personnalités écartées, plusieurs grands noms de la science-fiction, dont R.F. Kuang, autrice sino-américaine connue pour La Guerre du pavot (traduction de Yannis Urano, Actes Sud), dont le dernier ouvrage, Babel, n'a pas pu concourir dans la catégorie Meilleur roman de l'année. « Exclure des œuvres “indésirables” n'est pas seulement embarrassant pour toutes les parties impliquées, cela rend aussi toute l'organisation et le processus de sélection illégitimes. Dommage », notait-elle.

Autre victime, l'auteurice sino-canadienne Xiran Jay Zhao, labellisés « inéligibles », qui avaient évoqué leur expérience de la Chine dans plusieurs interventions publiques autour de leur livre Zachary Ying and the Dragon Emperor. Et certains propos auraient pu déplaire aux commissaires politiques, sans aucun doute...

Une censure « active »

Cette thèse assez crédible de la censure politique de certains auteurs et œuvres s'est finalement confirmée, grâce aux informations communiquées par une administratrice au site spécialisé File 770. Ce dernier a dévoilé des éléments qui mettent en cause « des administrateurs du prix basés aux États-Unis et au Canada, lesquels ont recherché des reproches politiques à faire aux auteurs et œuvres éligibles aux Hugo ».

Diane Lacey, elle-même membre de l'équipe d'administration des Hugo Awards, est à l'origine de ces fuites d'emails et de documents.

Laissez-moi commencer en soulignant que je ne me cherche pas d'excuses, puisqu'il n'est pas possible d'en avoir. Je suis profondément honteuse de ma participation à cette catastrophe, et je ne me pardonnerai sûrement jamais. – Courrier de l'administratrice Diane Lacey au site File 770

Dans un des emails partagés par l'administratrice, le directeur de l'équipe Dave McCarty écrit : « Nous devons relever tous les éléments politiquement sensibles au sein des œuvres. Il n'est pas nécessaire de tout lire, mais si le texte porte sur la Chine, Taïwan, le Tibet ou les autres sujets sensibles en Chine... Il faut les prendre en compte, pour que nous puissions déterminer si nous pouvons les rendre éligibles ou si la loi nous imposera de prendre une décision administrative à leur sujet. »

Le 5 juin 2023, il ajoute Hong Kong à la liste des sujets visés, ainsi que tous les éléments négatifs sur la Chine en général.

Outre les œuvres, les biographies et agissements des auteurs ont été observés par les administrateurs. Sélectionné dans la catégorie « Fan Writer », l'auteur américain Paul Weimer semble avoir été écarté pour un voyage au Tibet. Sauf qu'il ne s'est rendu qu'au Népal... « Nous ne sommes même pas face à une censure politique compétente, seulement des conneries totalement au pif », a souligné l'intéressé.

Une nouvelle mise à pied

Les révélations constituent un nouveau coup de tonnerre dans le monde des littératures de l'imaginaire, et remettent en cause — encore — la légitimité des Hugo Awards. Début février, plusieurs sanctions avaient été prises contre les responsables des Hugo Awards 2023.

Sur le site officiel des Hugo Awards, Esther MacCallum-Stewart, directrice de l'équipe d'administrateur pour la World Science Fiction Convention de 2024, attendue à Glasgow, en Écosse, a « présenté ses excuses » pour les dégâts infligés aux nommés, aux lauréats et aux lecteurs et lectrices.

Elle indique dans un communiqué que Kat Jones, administratrice lors de la WorldCon 2023, a été mise à pied de l'équipe 2024, étant donnée son implication dans le processus de censure révélé par les emails. MacCallum-Stewart se démène par ailleurs pour garantir la transparence des Hugo Awards 2024, et promet la publication de tous les documents sur les coulisses des récompenses...

Photographie : illustration, Jennifer Moo, CC BY-ND 2.0