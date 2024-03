Mortelle fantasy

Débutée en septembre 2020, Die compte quatre volumes — le dernier étant paru en mars 2022. Scénarisée par Kieron Gillen et illustrée par Stéphanie Hans, l’histoire suit un groupe de six amis qui, en 1991, ont été transportés dans un monde fantastique ressemblant à un jeu de rôle. Durant deux années, ils ont affronté les dangers et les pièges de cet univers, avant d’en ressortir — mais l’un d’eux décide de rester.

Ou bien a-t-il été abandonné ?

Vingt-cinq ans plus tard, les survivants sont renvoyés dans ce monde étrange et dangereux, connu sous le nom de Die. Ils découvrent rapidement que leurs actions passées ont eu des conséquences graves sur ce monde et ses habitants. Les amis doivent maintenant affronter leurs peurs et leurs regrets tout en essayant de comprendre comment rentrer chez eux.

Le style artistique de Stephanie Hans est magnifique et ajoute une profondeur supplémentaire à l’histoire. Les couleurs riches et les illustrations détaillées donnent vie au monde de Die d’une manière qui est à la fois belle et inquiétante.

Dans son scénario, Gillen offre à tout joueur de jeu de rôle le rêve absolu : celui de vivre véritablement les aventures d’une partie. Mais si le jeu devient réalité, alors les personnes qui y résident ont tout autant d’existence. Mêlant des éléments de fantasy et d’horreur, il propose monde sombre et menaçant.

Une série immanquable !