Cyrille Aillet Prix du Livre des Journées de l’Histoire 2024

La distinction, soutenue et dotée par l’Académie du Royaume du Maroc, avec Abdeljlil Lahjomri comme Secrétaire perpétuel, honore les travaux récents et pionniers dédiés à l’étude de l’histoire du monde arabe.

Cette étude redéfinit l'histoire du Maghreb médiéval en se concentrant sur ses périphéries. Elle met en lumière le rôle de l'ibadisme, un courant minoritaire souvent éclipsé par le sunnisme dominant, qui a pourtant eu un impact considérable sur le développement du Maghreb. Nés des révoltes kharijites contre le pouvoir califal, les Ibadites ont été au cœur des soulèvements qui ont contribué à l'autonomie régionale. Ils ont également été pionniers dans la promotion d'un discours pro-Berbère, attirant de nombreux adeptes parmi ces populations.

Leur vision politique, prônant la démocratie, la concertation et le consensus, trouve son apogée avec la création d'un État en 761 près de Tiaret, actuelle Algérie, gouverné par une dynastie d'imams persans. Cette période représente un âge d'or pour les Ibadites, dont l'effondrement en 909 face aux Fatimides marque un tournant tragique.

Suite à cet événement, les Ibadites se réorganisent en un ensemble de communautés autonomes dispersées du nord du Sahara à la Méditerranée. Après l'échec des rébellions berbères contre l'Empire, l'adaptation à la cohabitation avec les pouvoirs en place devient cruciale, avec une gouvernance locale assurée par des notables et des oulémas. Le commerce transsaharien enrichit ces communautés, avec des marchands-lettrés qui rapportent or et esclaves de leurs périples jusqu'à Ghana, Gao, ou le lac Tchad.

Cependant, les rivalités commerciales et l'expansion des courants malikites et soufistes finissent par affaiblir puis dissoudre l'unité ibadite. A la fin du Moyen Âge, seuls quelques bastions comme le Mzab, la Tripolitaine et Djerba témoignent encore de leur présence. Cette évocation de l'ibadisme invite à redécouvrir un chapitre essentiel de l'histoire de l'Islam et du Maghreb.

Cyrille Aillet est un historien français et professeur à l'université Lyon-II, spécialisé dans l'histoire de l'Islam médiéval, notamment dans l'étude des Mozarabes, de l'ibadisme maghrébin, et de l'interaction entre le Maghreb et al-Andalus. Après des études à l'École normale supérieure (Ulm) et une formation approfondie en arabe, il a soutenu en 2005 une thèse sur les Mozarabes sous la direction de Gabriel Martinez-Gros.

Ce livre a été choisi par un jury placé sous la présidence de Vincent Lemire. Les membres incluent Françoise Briquel-Chatonnet, Carla Eddé, Mohammed Kenbib, Julien Loiseau, Françoise Micheau, Oissila Saaidia, Emmanuelle Tixier du Mesnil, et Eberhard Kienle.

Emmanuelle Tixier du Mesnil a été distinguée du Prix du Livre des Journées de l'Histoire 2023, grâce à son œuvre Savoir et pouvoir en al-Andalus au XIe siècle, parue chez Seuil en 2022.

Les Journées de l'histoire de l'IMA ont été deux jours d’université populaire visant à approfondir la compréhension du monde arabe, de son histoire et des liens entre cette histoire et les enjeux contemporains. La 10e édition des JHIMA, qui a exploré le thème des Amours dans le monde arabe, s'est tenue le samedi 23 et le dimanche 24 mars.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones