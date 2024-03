16e édition du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine 2024

Le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2024, organisé par l'association Akwaba Culture à Abidjan et sous l'égide du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, récompense les talents littéraires émergents d'Afrique et de la diaspora africaine francophone.

Ouvert du 12 mars au 30 juin 2024, le concours accepte des œuvres de tous genres littéraires, à l'exception de la littérature jeunesse, sans thème imposé.

Les ouvrages doivent être publiés en français entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2024. Les finalistes seront annoncés le 09 août 2024, et le prix sera décerné le 23 novembre 2024 à Abidjan, avec prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement du lauréat.

Pour participer au Prix Ivoire 2024, il faut envoyer cinq exemplaires de son ouvrage à l'adresse suivante : Association Akwaba Culture, Prix Ivoire 2024, 08 BP 2574 Abidjan 08, Côte d'Ivoire.

Le Prix 2023 a été remporté parJennifer Richard (Guadeloupe), pour Notre royaume n’est pas de ce monde, paru chez Albin Michel en 2022. Une Mention spéciale à été decernée Antoinette Tidjani Alou (Jamaïque/Niger), pour Mano de l’autre bord, édité chez Project’îles en 2023.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Bill Smith (CC BY 2.0)