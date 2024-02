Un prix littéraire pour les élèves de CP, afin d'ouvrir à la lecture

Le principe ? En janvier, les animateurs des clubs reçoivent un dossier d’activités et trois livres sélectionnés. Ils se familiarisent avec ces matériaux, en préparant les séances, composées de jeux, en faisant partager aux enfants les « mots du jour » et des « lectures-surprises », et en imprimant des livrets pour leur autonomie de lecture.

Par la suite, les petits choisissent leur livre favori... qui doit répond à plusieurs critères, dans le but de développer leur esprit critique : l'histoire, les personnages, les illustrations, la typographie, et « au-delà de l'histoire », catégorie qui leur demande d'expliquer ce que l'album leur a appris.

Au cours de la cinquième semaine de sélection, un vote est organisé au sein des clubs. Chaque enfant vote pour son livre préféré. L’animateur compte le nombre de voix attribué à chaque livre et transmet les résultats. À ce titre, le jury du prix représente le plus jeune jury littéraire, formé de 6450 élèves de CP.

Pour 2024, un nouveau parrain a été choisi : Dominique Tenza, récompensé par la Bourse Dumas en 2008, qui a auparavant été grand reporter au service politique de RTL. Depuis janvier 2023, il est le présentateur des journaux télévisés du week-end sur M6.

Lire, un jeu d'enfant

Une initiative qui porterait ses fruits. Le communiqué souligne que, fin 2023, une évaluation, appuyée sur le témoignage de 8746 enfants et parents du programme Lecture-Ecriture en CP, a montré que 88 % des enfants seraient « davantage motivés dans leur travail scolaire », depuis leur participation au club Coup de Pouce. Le parrain du prix ajoute être « personnellement convaincu qu’une origine sociale ou qu’une sphère familiale ne détermine pas le potentiel d’un enfant »...

En parallèle, ce prix contribue à assouvir les différentes ambitions de Gulli : parmi eux s'inscrivent la promotion de la culture, la participation à « l'éducation et à l'image » et la défense des droits des enfants.

Pour 2024, trois albums ont séduit les jeunes lecteurs et lectrices :

Hélène princesse intrépide, de Christelle Cailleteau et Julie Colombet (Kaléidoscope)

La cabane au milieu de rien, d'Angélique Villeneuve et Anne-Lise Boutin (Sarbacane)

Ma famille déconnectée, d'Amélie Javaux et Annick Masson (Mijade)

Pour rappel, le prix a été décerné l'année dernière à Emmanuel Bergounioux pour Bijou est ronchon, illustré par Mayana Itoïz (éditions Casterman). Pour 2024, l'ouvrage lauréat sera annoncé à la fin du mois de mai, lors d'une cérémonie nationale.

« À travers la découverte d’histoires fabuleuses, les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions, et de littérature féerique à littérature épique et de littérature épique à littérature réaliste, à découvrir le monde et leur propre humanité. », appuie Edgar Morin, qui soutient le prix.

Crédits photo : Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2024

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones