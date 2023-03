La cabane au milieu de rien

Une drôle de bonne femme, surnommée la Viok, découvre une cabane abandonnée au milieu de rien. Elle se met à y écrire des histoires, goûtant le calme des lieux. Soudain, sortent de tous les recoins des dizaines d'enfants bruyants pas plus hauts qu'un stylo, qui vivaient là bien avant elle ! En fait de calme, c'est la foire dans la cabane... Pour les apaiser, la Viok leur lit une histoire. Mais bien vite, ils chahutent de plus belle. Tous, sauf une petite qui écoute avec attention... Peu à peu, les histoires écoutées la font grandir au sens propre. Et quand la Viok, en colère, chasse les enfants désobéissants, c'est elle qui retissera les liens en racontant sa première histoire.