Un programme chargé en littérature, pour la Région Île-de-France

Le Prix littéraire des lycéens, les Leçons de littérature et les Lectures à voix haute : trois initiatives majeures de la Région Île-de-France en matière d'éducation artistique et culturelle, spécifiquement destinées aux élèves de lycée. But des programmes dans les établissement scolaires : l'alliance d'« ancrages culturels » forts, et pour ce faire, la présence du secteur éditorial.

Donner voix et vote aux lycéens

Pour le nouveau Prix littéraire des lycéens, le concours honorera désormais trois gagnants, chacun dans une catégorie différente – roman, poésie, et bande dessinée – choisis par près de 1000 lycéens de la région. Initié et soutenu financièrement par la Région, le prix encourage les jeunes à explorer la littérature contemporaine et ses créateurs, en leur donnant l'opportunité d'exprimer leurs préférences pour désigner les lauréats.

Lors des éditions passées, huit gagnants étaient sélectionnés, pour lesquels les élèves de chaque département votaient, parmi une liste propre à leur département. Avec cette nouvelle initiative, tous les élèves travaillent désormais sur une sélection unifiée de neuf ouvrages, proposés à l'échelle régionale.

Cette année, pour chacune des trois catégories, neuf auteurs et dessinateurs ont été sélectionnés :



Bande dessinée

Mon ami Pierrot, de Jim Bishop (Glénat)

L’Université des chèvres, de Christian Lax (Futuropoli)

Merel, de Clara Lodewick (Dupuis)

Poésie

De la plume et de l’épée, de Souleymane Diamanka (Points / Seuil)

Warglyphes, de Perrine Le Querrec (Bruno Douce)

Faut-il des murs pour faire une maison ?, de Alix Lerasle (Éditions Cheyne)

Roman

Tibi la blanche, de Hadrien Bels (L’Iconoclaste)

L’Ile haute, de Valentine Goby (Actes Sud)

Tenir sa langue, de Polina Panassenko (L’Olivier)

Dans ce contexte, les trois gagnants qui recevront leur prix incarneront les préférences de tous les lycéens d'Île-de-France participants. Dès ce mois-ci, ces derniers voteront pour les livres de leur choix et se rassembleront en avril pour la cérémonie de remise des prix aux trois écrivains.

La Région Île-de-France souhaite fournir, à chaque classe, un ensemble des neuf œuvres sélectionnées. De plus, lors du démarrage du Prix, elle offre aux enseignants un bon d'achat (chèque-lire) d'une valeur de 18€ pour chaque élève, à dépenser dans l'une des librairies partenaires.

D'auteur à élève

Lancé en 2018 par la Région Île-de-France, ce programme vise à sensibiliser les lycéens aux différents enjeux littéraires. Les participants ont l'opportunité de plonger dans l'univers d'un écrivain, de découvrir son processus d'écriture, ses lectures préférées, ses inspirations et ses réflexions.

Pour la 7e édition des Leçons de littérature, 50 auteurs sont attendus dans 100 lycées franciliens. Pour la septième année consécutive, ce programme (« Un écrivain, un lycée, une Leçon de littérature ») investit les établissements scolaires d'Île-de-France, en étroite collaboration avec les professionnels locaux du livre et de la lecture. Chaque conférence sera suivie d'un moment d'échange entre les auteurs et les élèves, clôturant ainsi la session.

Enfin, dans le cadre du programme Lectures à voix haute, une centaine de lycées franciliens ont bénéficié du nouveau programme d’éducation artistique et culturelle en 2022-2023, avec trente lectures à voix haute ont été accueillies au sein de trente lycées franciliens qui bénéficiaient du soutien à la création ou au développement d’un club de lecture.

Devant le vif succès rencontré auprès des élèves et des enseignants, la Région Île- de-France a décidé d’amplifier le développement du programme en passant à 100 lectures par an dès cette année.

