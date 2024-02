Une large sélection pour les Galons de la BD 2024

Le Prix Histoire, assorti d'une récompense de 3000 €, distinguera de son côté une bande dessinée portant sur un conflit impliquant les forces armées françaises. Le Prix Jeunesse, également doté de 3000 €, sera attribué à une œuvre qui traite de manière accessible pour les collégiens et lycéens des questions militaires ou de défense. Les gagnants seront annoncés en avril 2023.

La sélection officielle Grand prix et Prix Histoire 2024 :

40 hommes et 12 fusils, de Marcelino Truong (Denoël Graphic)

Après Une si jolie petite guerre et Give peace a chance, Marcelino Truong délaisse la guerre du Viêt-Nam pour celle de l’Indochine. Sur les pas de Minh, le jeune peintre qui rêve depuis Hà Nôi de Saint-Germain-des-Prés et de Juliette Gréco, enrôlé malgré lui dans le Viêt-Minh de l’Oncle Hô, un regard inédit sur le conflit qui conduisit à l’humiliante défaite des Français à Diên Biên Phù…

Algérie, une guerre française – Tome 3, de Philippe Richelle et Alfio Buscaglia (Glénat)

Algérie, hiver 1956. Selon certains, le conflit qui a démarré deux ans auparavant pourrait bientôt prendre fin mais André reste dubitatif… Les violences ne s’atténuent pas. Pire, les attentats sont maintenant monnaie courante. Larbi Ben M’hidi, membre fondateur du FLN, suit tout ceci de près. Un matin, Amédée Froger est abattu en pleine rue et Alger s’embrase ! L’air y devient irrespirable entre le couvre-feu et l’omniprésence des paras. Bientôt, un mouvement de grève général menace de paralyser tout le pays. Dans ce contexte houleux, Loulou est recruté par les hommes de Robert Lacoste pour tenter d’arrêter les meneurs. Une chasse à l’homme impressionnante va se mettre en place dans ce pays au bord de l’implosion… Le FLN vit-il ses dernières heures ?

Après-guerre, de Warnauts et Raives (Le Lombard)

Mai 1947. Au petit village de La Goffe comme ailleurs, la vie reprend progressivement ses droits, au beau milieu d'un monde en pleine recomposition. Mais ce nouveau visage peine à cacher les cicatrices de la guerre. Thomas, pour sa part, n'a jamais oublié Assunta. Aussi, lorsqu'il apprend qu'elle est emprisonnée dans un camp soviétique, il se lance à corps perdu dans le marché noir pour organiser son exfiltration. Mais revient-on jamais des camps de prisonniers… ?

Après le 13 novembre, de Davy Mourier, Sophie Parra et Gery (Delcourt)

Sophie est heureuse, même si elle est du genre à se poser trop de questions. Ce soir, elle met son cerveau de côté et va à un concert. Le 13 novembre 2015, la vie de Sophie a basculé. Elle a survécu, malgré les deux balles qu’elle a prises dans le corps. Que fait l'État français pour aider les survivants de l’horreur ? Comment retrouver le goût de vivre ? Sophie part en quête de son bonheur perdu.

Cauchemars Ex Machina, de Thierry Smolderen et Jorge Gonzales (Dargaud)

En 1940, le roman-mystère triomphe. La guerre venue, trois des meilleurs écrivains du genre s'engagent dans un combat à distance. Margery Allingham, star du polar anglais fait équipe avec le génial Ernst Bornemann, réfugié allemand, pour piéger le Français Corneille Richelin. Pas une seconde ce dernier ne se doute des manipulations de ses deux confrères travaillant pour les services secrets britanniques. Le but du jeu ? Attirer l'oncle du protecteur allemand de Richelin dans un piège mortel. L'issue du conflit mondial en dépend...

Géostratégix, de Pascal Boniface et Tommy (Dunod Graphic)

À l’heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde contemporain sans connaître la chaîne des événements qui l’ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L’essor du monde bipolaire puis sa disparition, la décolonisation, l’enjeu de l’arme nucléaire, la globalisation de l’économie, l’émergence de nouvelles puissances… aucun de ces aspects n’est isolé, ils interviennent au cours d’une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump en passant par de Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux rouages des grands événements historiques depuis 1945 et leurs conséquences actuelles.

Hitler est mort ! Tome 3, de Jean-Christophe Brisard et Alberto Pagliaro (Glénat)

Berlin, 1946. Pour Moscou, le mystère autour de la mort d'Hitler est officiellement clos. Le dictateur est bel et bien mort. A moins que… Une unité d’élite de l’Armée rouge donne l’alerte : on aurait retrouvé le Führer vivant. Peut-être s'agit-il d'un sosie. Leur découverte jette l’effroi et le doute. Il n'en faut pas plus pour relancer les hostilités entre les deux meilleurs services secrets soviétiques. D’un côté le NKVD, de l’autre le redoutable service de contre-espionnage du Smersh. Dans le plus grand secret, le NKVD reprend à zéro les interrogatoires et dépêche le meilleur légiste russe à Berlin pour enquêter… C'est l'Opération Mythe. Entre règlements de comptes internes, mensonges et dissimulations, la vérité du plus fort pourrait l’emporter…

Klaus Barbie, la route du rat, de Jean-Claude Bauer et Frédéric Brrémaud (Urban Comics)

Responsable de la mort de centaines de Juifs et de résistants, dont Jean Moulin , le SS Klaus Barbie échappe à la justice et à une double condamnation à mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quittant finalement son Allemagne natale pour l'Amérique du Sud, il y applique les mêmes méthodes et va jusqu'à organiser le coup d'État du dictateur Hugo Banzer. Véritable mercenaire, celui que l'on surnommait le Boucher de Lyon est finalement reconnu, puis traqué, jusqu'en 1987, date fatidique de son jugement et de sa condamnation, sans précédent en France : prison à perpétuité pour crime contre l'humanité...

La disparition de Joseph Mengele, de Jörg Mailliet, Matz et Olivier Guez (Les Arènes)

1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et il doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.

Le Chevalier d’Eon – Tome 3, de Simona Mogavino, Arnaud Delalande et Alessio Lapo (Glénat)

Homme de lettres, officier, diplomate, travesti... le Chevalier d’Eon fut l’un des premiers espions de l’histoire de France et l’un des personnages les plus brillants et les plus contradictoires du XVIIIe siècle. Les masques tombent dans ce dernier album qui nous emmène à Londres. Entre chantages, documents compromettants et tentatives d’assassinat, le Chevalier sera pris dans un conflit diplomatique au péril de sa vie !

Le jour où j’ai rencontré Ben Laden – Tome 2 de Jérémie Dres (Delcourt)

Après avoir fui les attaques américaines sur l'Afghanistan, Mourad et Nizar se retrouvent détenus à Guantanamo où ils vont être victimes de mauvais traitements, voire de torture. Leur unique espoir, c'est que les autorités françaises se mobilisent pour les rapatrier. Un combat que va mener le député maire de Vénissieux André Gérin, avec le soutien du Premier ministre Dominique de Villepin.

Le Petit Théâtre des opérations – Tome 2, de Monsieur Le Chien et Julien Hervieux (Fluide Glacial)

Saviez-vous qu'en 1940, un char français se retrouva seul face à treize chars allemands dans le petit village de Stonne et l'emporta ? Que le plus grand tireur d'élite de l'histoire était un petit Finlandais qui n'utilisait même pas de lunette ? Que Mata Hari, si elle savait danser, savait beaucoup moins bien espionner ? Et saviez-vous aussi que c'est une charge de cavalerie qui précipita l'armistice de 1918 ? Actes de bravoure et anecdotes drôles, mais toujours improbables, le Petit Théâtre des Opérations est de retour. Et si vous vous posiez la question, oui, tout est vrai !

Le Merlu – Tome 3, de Thierry Dubois et Jérôme Phalippou (Paquet)

5 septembre 1944, Chalon est libéré... C'est la délivrance pour un peuple opprimé pendant plus de quatre ans. C'est aussi l'heure des règlements de compte et des vengeances. Mais les résistants du jour sont-ils ceux qui ont oeuvré dans l'ombre depuis des mois, au péril de leurs vies ?

Les Compagnons de la Libération – L’île de Sein, de Jean-Yves Le Naour et Brice Goepfert (Bamboo)

Tout paraît immuable sur ce morceau de roche face à l'océan : la même mer indomptable, les mêmes hommes, solidaires, fidèles et silencieux. Mais en 1940, c'est le continent qui est enseveli sous la marée nazie. Après avoir entendu l'appel du 18 juin, les hommes se concertent. Il faut partir, vivre libre comme tous ceux qui chérissent la mer, et continuer la lutte. Tous les hommes décident alors de s'embarquer pour l'Angleterre pour prendre le seul parti qui leur soit naturel, celui de la fidélité à la patrie et à la liberté.

Pierre rouge plume noire, de Thierry Robin (Dargaud)

La gigantesque armée de l'empereur Ming assiège la forteresse du roi Yang. Toute la population du royaume a trouvé refuge derrière les hautes murailles de la ville et les soldats royaux sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour défendre la cité et ses occupants. Mais le courage ne suffit pas toujours... L'adaptation d'une fable sur la guerre commanditée par une province chinoise à Thierry Robin, un passionné du monde asiatique et de la Chine depuis près de 35 ans !

Un général des généraux, de Nicolas Juncker et François Boucq (Le Lombard)

Mai 1958. Alger s'embrase contre un nouveau gouvernement qui, à Paris, semble prêt à dialoguer avec les indépendantistes. Des milliers de colons se soulèvent, obligeant l'armée et ses généraux à choisir leur camp : rester loyaux à l'État ou à l'Algérie française, dernier vestige du grand empire colonial français. Dépassés et galvanisés par la situation, les généraux s'embarquent dans un coup d'état qui devient rapidement incontrôlable… Et si seul un vieil homme à la retraite, le « dernier héros français », était capable d'arrêter cette machine folle et éviter une guerre civile ? Ce vaudeville politico-militaire donnera les clés du pouvoir à de Gaulle et sa Ve République… car juré-craché, « le Général » l'a promis à toutes et à tous : cette fois, il les a compris.

Une histoire du génocide des Arméniens, de Gorune Aprikian, Jean-Blaise Djian et Kyung Eun-Park (Petit à Petit)

Un Docu-BD pour comprendre facilement la complexe histoire du génocide des Arméniens tout en suivant le destin de Mikael, jeune adolescent arménien, qui devra se cacher pendant quatre longues années pour tenter d’échapper à la déportation et retrouver sa famille. En présentant le quotidien d’une famille arménienne brisée par les déportations, la bande dessinée nous plonge avec émotion dans l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Les pages documentaires, illustrées de photographies d’archives donnent à voir l’ampleur du massacre orchestré par les autorités ottomanes.

Une romance anglaise, de Fromental et Hyman (Dupuis)

Stephen Ward, ostéopathe ami de nombreux notables, se partage entre réceptions mondaines et parties fines... Fasciné par une jeune danseuse ambitieuse, il lui fait rencontrer un espion russe ainsi que le ministre de la Guerre anglais, John Profumo... Miles Hyman et Jean-Luc Fromental, après Le Coup de Prague, explorent l'affaire Profumo, le plus grand scandale de l'Angleterre des sixties. Palpitant et sulfureux !

Sélection officielle Prix Jeunesse :

Les élèves de dix-huit classes défense issues de diverses régions académiques vont étudier les trois bandes dessinées suivantes et sélectionner le lauréat du Prix Jeunesse.

Après la Rafle, de Arnaud Delalande, Laurent Bidot et Joseph Weismann (Les Arènes)

Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes. Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d’Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque dans le camp de transit de Beaune-la- Rolande. Transit… Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses parents et ses deux sœurs, qui sont déportés à Auschwitz. À Beaune-la-Rolande, une autre guerre a commencé : celle d’un enfant de 11 ans perdu dans un camp d’orphelins. Joseph est jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan d’évasion avec un autre enfant, Joseph Kogan. Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu’ils « détricotent » à mains nues, durant 6 heures d’affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté, dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter de mettre du baume sur leurs souvenirs…

Histoire et Destins - Le chirurgien de Diên Biên Phu, de Jean-Pierre Pécau et Vladimir Davidenko (Delcourt)

En novembre 1953, Jacques Gindrey est affecté à l'antenne chirurgicale mobile de Diên Biên Phu. Durant 57 jours et 57 nuits, il soignera et opèrera les soldats blessés au front. L'afflux massif de blessés, sans possibilité d'évacuation aérienne ou terrestre, oblige les médecins des postes avancés à pratiquer des gestes chirurgicaux majeurs.

Les enfants de la Résistance – Tome 8, de Dugomier et Ers (Le Lombard)

Les enfants de la Résistance ont maintes fois manqué mourir pour leurs idées. Cette fois, ils devront risquer leur vie pour la libre circulation de l'information. Ou plutôt la circulation de l'information libre ! En cet été 1943, la nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance… à 250 km de chez eux. Pour cela, ils vont devoir monter tout un réseau. Ce qui implique de prendre le plus grand des risques : faire confiance…

Le prix Les Galons de la BD a été initié par le ministère des Armées en 2021 pour encourager les créations artistiques récentes qui se penchent sur les faits militaires, les conflits armés, leurs conséquences, ou les enjeux de la défense.

Ce prix cherche à offrir une nouvelle perspective sur les relations entre le peuple et son armée, parfois sous un angle critique ou humoristique, soulignant l'importance du militaire dans la mémoire et l'imaginaire collectifs français.

Le Grand Prix des Galons de la BD 2023 a été décerné à Un général des généraux, de Nicolas Juncker - qui avait refusé la récompense - et François Boucq pour leur représentation d'Alger en mai 1958, tandis que le Prix Histoire a récompensé Marcelino Truong pour 40 hommes et 12 fusils, une introspection sur la guerre d'Indochine.

Le Prix Jeunesse a été attribué à Après la Rafle, de Arnaud Delalande, Laurent Bidot, et Joseph Weismann, poignant récit de survie d'un enfant lors de la rafle du Vel d’Hiv’, avec une mention spéciale pour La disparition de Joseph Mengele, pour son récit et ses qualités graphiques.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones