Séance de rattrapage ! Comment ai-je pu passer à côté de ce délicieux premier album de Johnny Biceps, l’Argonaute du futur, publié chez Chez Delcourt, dans la collection Pataquès ??? C’est drôle, bête et faussement rétro.

Question ambiance, Johnny Biceps est une sorte de Pascal Brutal en version voyageur intergalactique. Avec sa silhouette de barbare, façon Conan, et sa coupe de cheveux qui rappelle celle de Musclor, le héros de Karibou et Witko n’hésite pas à parodier les héros aux muscles hypertrophiés et au slip bien moulant. Flanqué d’un fidèle Skip qui en prend littéralement plein la gueule, le guerrier affronte de nombreux ennemis au cours de ses explorations interplanétaires.

Dont l’infâme Astar, son ennemi juré.

Tirant à boulets rouges sur les codes masculinistes, hétéronormés et virilistes des héros musclés, ce petit album réussit à surprendre et faire rire par mille détours inattendus. Alternant les histoires en quelques planches et celles en quelques cases, jouant des trames faussement vintage et de la colorisation minimaliste en à-plats, Johnny Biceps est un régal.

Non contents de mettre en scène un tandem débile à souhait, les auteurs leur adjoignent deux alliés : une guerrière en sandales, pinrcesse Kroxima, et un hybride entre le requin et le débilos profond, le Docteur Requin.

Si vous avez comme moi loupé la sortie il y a quelques mois, filez chez votre meilleur fournisseur de BD réparer cette erreur, quitte à le commander s’il n’est plus en rayon !