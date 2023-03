Dans le futur du futur futuriste, Johnny Biceps, aventurier et idiot galactique parcourt le cosmos avec son assistant Skip en quête de péripéties et de justice. Rejoints par Docteur Requin, hybride squale-humain timide, et Princesse Kroxima, guerrière médiévale, ils voyagent de monde en monde pour des aventures dangereuses alors que dans l'ombre, Astar, la némésis de Johnny, veut se venger.