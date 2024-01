SVP, restez en ligne : de nouveaux poèmes déclamés au téléphone

Après les trente-et-un « poèmes-invitations à traverser » en 2023, le corps est le thème principal de cette année, qui s'aligne avec celle des 8e Nuits de la lecture.

À ce titre, l'édition 2024 met en lumière des auteurs et autrices de littérature contemporaine, comme Kiyémis, Rim Battal, Cécile Coulon, Mélanie Leblanc, Charles Pennequin, Laurence Vielle, dont les poèmes seront lus par les auteurs et autrices elles-mêmes, par des comédiens et comédiennes, des artistes de la compagnie, ou encore par Éric Ruf de la Comédie Française.

Cette année, Lisette Lombé en est la marraine. Artiste aux multiples facettes - créatrice d'œuvres poétiques, scéniques et plastiques -, elle puise dans son identité métissée, son vécu de femme, de mère et d'enseignante, pour nourrir ses espaces de création. En 2024 et 2025, elle occupera le rôle de Poétesse nationale en Belgique.

Les projets ne s'arrêtent pas au service vocal. La compagnie Home Theatre propose d'autres déclinaisons. Parmi celles-ci, une « anthologie au format poche », qui comporte les trente poèmes sous le titre Incarner ; une installation sonore avec des « téléphones à cadran » ; ou encore des affiches-poèmes, réalisées par des élèves en arts appliqués de l'Esaat de Roubaix, « à exposer en tous lieux ».

À suivre, cette fois dans la capitale : du 18 au 21 janvier, de 22h à minuit, des diffusions d'extraits de quatre poèmes dans le métro parisien, en partenariat avec le Centre national du Livre, la RATP et la Comédie-Française.

Crédits photo : Home Theatre