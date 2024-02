Quatre prix IBBY Belgique francophone 2023 remis

Rappelons que la section nationale belge de l’IBBY a été créée en 1992 par Marie Wabbes pour la partie francophone et Greet Spaepen pour la partie néerlandophone. Pour adhérer aux principes de l’IBBY, fondée en 1953 par l’Allemande Jella Lepman avec, entre autres objectifs, celui de promouvoir la compréhension du monde et entre les peuples grâce aux livres pour enfants et celui de donner aux enfants du monde entier la possibilité d'avoir accès à des livres de haut niveau littéraire et artistique.

Également pour présenter au prix biennal Hans Christian Andersen de l’association, considéré alors comme le Nobel de la littérature de jeunesse, l’artiste belge Monique Martin, sans doute mieux connue sous son pseudo de Gabrielle Vincent, la créatrice de la merveilleuse série Ernest et Célestine (1981-2001, Duculot, puis Casterman). Malheureusement, elle nous a quittés trop tôt, en 2000, à tout juste 72 ans.

L’an dernier, lors de la première remise de prix, la boucle se bouclait avec Gabrielle Vincent car la Fondation mise en place par ses ayant-droit, la Fondation Monique Martin – Gabrielle Vincent, avait accepté de doter nos trois prix. Cette année, l’IBBY Belgique francophone bénéficie à nouveau de son soutien pour son palmarès.

En ce qui concerne les 40 titres finalistes 2023 des prix IBBY Belgique francophone, dix par catégorie, un premier tour de table s’est déroulé grâce aux librairies Point-Virgule à Namur et La Grande Ourse à Liège ainsi que grâce au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (CLJBxl). Merci à toutes et tous. Le second tour a été porté par l’IBBY.

Maintenant, le palmarès.

Prix de l’album

Le prix IBBY Belgique francophone 2023 de l’album est attribué à Elis Wilk pour Au loin, les lumières, publié chez Versant Sud, maison d’édition belge. L’auteure-illustratrice s’est inspirée de sa propre vie, le déménagement à la campagne de la famille quand elle avait 8 ans. Un grand chamboulement porté par un excellent rapport texte-images (dès les pages de garde). Les illustrations sont des photographies extraites de l’album familial retravaillées à l’ordinateur.

Quant au texte, il aborde en courtes séquences introduites chaque fois par des haikus, différents aspects de ce changement de vie. La nature bien entendu, découverte magnifique mais qui peut se montrer sauvage, les souvenirs de la ville et les aventures à la campagne, la gémellité et la petite sœur… Des propos personnels portés par un très bel imaginaire dans lesquels chacun peut se glisser.

Prix de l’album traduit

Le prix IBBY Belgique francophone 2023 de l’album traduit va à un livre qui nous vient d’Espagne, Le plus beau match de Madani, de Fran Pintadera et Raquel Catalina (traduit de l’espagnol par Chloé Marquaire, Les Éditions des Éléphants). On y découvre un gamin qui joue au foot de manière exceptionnelle même s’il joue pieds nus. Et quand il marque un but, c’est tout le quartier qui s’enflamme de joie.

Un bruit tel qu’il atteint la maman de Madani, occupée à travailler chez elle, obligée de travailler. L’air de rien, le jeune footballeur va trouver une solution pour que sa maman puisse venir le voir jouer et marquer. Un album sur un sport populaire qui évoque avec sensibilité les inégalités sociales.

Prix de l’album belge

Le prix IBBY Belgique francophone 2023 de l’album belge est décerné à l’auteure-illustratrice Sarah Cheveau pour Nuit de chance (La Partie). Un livre tout en hauteur dans des tons fumés, brûlés car entièrement réalisé aux fusains et autres bois brûlés « maison ».

Un album quasi sans texte, un album plein de mystère, s’assombrissant de page en page au fur et à mesure que la petite héroïne s’avance dans la forêt. On partage ses découvertes, les arbres, leurs branches, les feuilles, divers animaux qui filent devant elle, et aussi ses peurs dans l’obscurité, jusqu’à la merveilleuse finale où un de ses rêves est exaucé : elle chevauche un sanglier. Un graphisme sobre, exigeant et accessible au service d’une histoire qui laisse rêveur. En finale, quelques pages invitent les enfants à réaliser leurs propres fusains.

Prix de l’album drôle

Le prix IBBY Belgique francophone 2023 de l’album drôle consacre le duo complice composé de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray pour Le vilain petit machin (Seuil Jeunesse), adaptation en texte et en images du célébrissime « Vilain petit canard » d’Andersen. Les deux auteures ont transposé le conte à notre époque dont sont pointés certains travers.

Merveille que ce texte plein d’imagination, scandé en alexandrins, très travaillé, parfois même rimé, à lire à voix haute pour en savourer tout le sel. Quant aux illustrations, difficile de ne pas rire tant elles sont expressives dans une nervosité en traits de crayon noir, la marque de l’illustratrice, rehaussés de quelques points de rouge et de jaune.

La remise des prix s’est tenue au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles en présence des éditrices Fanny Deschamps (Versant Sud) et Angèle Cambournac (Seuil Jeunesse) ainsi que de la lauréate Sarah Cheveau, Ilona Meyer et Caroline Drouault des Éditions des Éléphants sont, elles, intervenues en ligne.

Toutes ont superbement répondu aux questions de l’IBBY Belgique francophone qui a également reçu un dessin de Marjolaine Leray et une lettre de Marie-Sabine Roger, lauréates du prix de l’album drôle. Ces interventions ont été précédées de la projection des vidéos d’Elis Wilk, lauréate du prix de l’album, et de Fran Pintadera, lauréat du prix de l’album traduit, trop éloignés géographiquement pour se rendre à Bruxelles.

