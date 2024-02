Quand la Trinité s’agite, c’est qu’il y a péril en la demeure : Batman, Superman et Wonder Woman, alertés par un message dont ils sont les uniques destinataires, se retrouvent dans le Hall of Justice, face à un cas sidérant. L’un de leurs plus anciens ennemis est littéralement écorché vif, mort — du moins, il en a tous les attraits.

Problème : impossible de pénétrer le lieu où le cadavre a été retrouvé, à moins de compter parmi les membres de la Justice League.

Corollaire : ce cadavre est-il lié à la vague de sommeil forcé qui a gagné toute la planète ? John Dee, qui avait dissimulé la Pierre des cauchemars s’est-il véritablement frayé un chemin dans le Saint des Saints par lui-même ?

Et Deadman, être condamné à errer du monde des vivants à celui des morts, sans que jamais les premiers ne puissent le voir, comment a-t-il capté le message qui fait paniquer la Trinité ? Une menace plane et même les autres superhéros sont plongés dans un monde de rêves, ou plutôt de cauchemars.

Voilà quelque temps, une pluie verte mystérieuse émanant des puits de Lazare, a doté chaque être sur Terre de pouvoirs extraordinaires. Héros et Villains ont surgi — parmi eux, Insomnia, créature implacable qui nourrit une rancœur profonde envers la Ligue de Justice. Il aspire à éveiller les consciences, persuadé que le monde doit reconnaître l’imperfection des superhéros, qu’ils tentent de dissimuler.

Et si les citoyens commençaient à remettre en question leur foi dans les superhéros ?

Knight Terrors, c’est une histoire aux rebondissements et aux invités totalement inattendus, illustrations rutilantes. S’en priver serait idiot…