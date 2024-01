A mort, Christophe Colomb !

Nous sommes en 2112, l'apocalypse s'est déroulée comme prévu : la dessiccation des rivières, l'élévation des océans et l'effondrement de la société. L'humanité, désespérée, trouve un ultime espoir en un groupe d'Amérindiens ayant découvert un portail temporel.

Convaincus que la dégradation mondiale a commencé en Amérique, et plus précisément, au moment où l’Occident mit le pied sur ce territoire, ils décident de changer le passé. Un des leurs est expédié en 1942 avec une mission cruciale : infiltrer les navires de Christophe Colomb, puis éliminer le navigateur génois avant qu'il ne découvre le Nouveau Monde.

Tout débutera par un meurtre, bien entendu : on ne sauve pas un avenir sans dommages collatéraux. D’autant qu’une fois à bord de la Pinta, la Nina ou la Santa Maria, les trois navires partis à la recherche d’une voie vers les Inde, rien n’est fait : changer le monde implique des sacrifices. Et la manipulation du Temps a souvent pour conséquence que ce dernier se venge…

Earthdivers: À mort, Christophe Colomb ! mêle Histoire, réflexion politique et aller-retour entre passé et futurs, à mesure que la déconstruction du premier influe sur l’évolution du second.

Il bouscule le récit historique, jouant d’une violence crue pour attiser la tension : colère, désespoir, rage sont palpables et la folie jamais bien loin. À la manière de Barjavel dans son Voyageur imprudent, Jones soulève les paradoxes moraux qu’implique une pareille mission : des personnages torturés par leur quête, ils n’obtiendront aucune réponse facilement…

Les descriptions des deux époques, de la Terre dévastée de 2112 aux navires de Colomb, sont immersives, les couleurs de Joana Lafuente, riches et dynamiques, enrichissent l'esthétique de ce comics. Elle utilise la lumière solaire et lunaire pour moduler la palette de couleurs, renforçant l'expérience visuelle de chaque page. C’est splendide. Et délicatement complexe.

Le recueil inclut également des esquisses inédites et une introduction de Stephen Graham Jones, non moins délicieuses…