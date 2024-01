Rémi Amouroux récompensé du Prix Sévigné 2023

Fondé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l'éminent écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle, le Prix Sévigné commémore le tricentenaire de la disparition de la marquise de Sévigné.

Il récompense la publication d'une correspondance inédite ou d'une réédition enrichie de documents inédits, apportant un éclairage nouveau grâce à ses annotations et commentaires. Il est ouvert aux œuvres en langue française, ou traduites de langues étrangères, sans restriction d'époque.

En 1925, la princesse Marie Bonaparte se rend à Vienne pour consulter le Pr Sigmund Freud. Cette rencontre sera le plus grand événement de ma vie􏰀, note l’arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, princesse de Grèce et de Danemark.



Durant quatorze années, ils échangeront près de neuf cents lettres jusqu’à la mort du fondateur de la psychanalyse, en 1939. Conservé à la bibliothèque du Congrès à Washington, cet ensemble de lettres est le dernier grand corpus de correspondance freudienne encore inédit. Passionnante de bout en bout, foisonnant d’informations sur l’introduction de la psychanalyse en France, cette correspondance raconte un monde appelé à disparaître au cœur duquel deux protagonistes des plus étonnants évoluent. Car entre la princesse venue pour soigner sa dépression et l’un des savants les plus influents de son siècle, une amitié naît, qui dépasse bientôt le cadre de l’analyse. Leurs échanges donnent à voir un Freud tour à tour séduit, amusé, parfois lassé de cette patiente qui n’a de cesse de vouloir vivre pleinement sa vie amoureuse et questionne les conceptions freudiennes sur la femme à une époque où la quête du plaisir féminin reste profondément subversive.

Trois ouvrages étaient en lice :

Marie Bonaparte – Sigmund Freud, Correspondance intégrale : 1925-1939, Édition de Remy Amouroux, traduction de Olivier Mannoni, Flammarion.

Alberto Moravia, Quand tu viendras, je serai presque heureux – Lettres à Elsa Morante, réunies et préfacées par Alessandra Grandelis, traduites et postfacées par René de Ceccatty, Bouquins littérature.

Francis Ponge – Jean Tardieu, Correspondance : 1941-1944, Édition présentée et éditée par Delphine Hautois, Gallimard.

Quel plaisir, lors de cette 27e édition chez Sotheby’s Paris, de décerner le prix Sévigné à cette correspondance si chère à mon cœur qui me rappelle mon père Jacques de Lacretelle, lui qui connaissait personnellement Marie Bonaparte. Et quel symbole de modernité dans ces correspondances entre le fondateur de la psychanalyse et cette princesse anticonformiste à la recherche du plaisir et de l’épanouissement des femmes. - Anne de Lacretelle, présidente-fondatrice du Prix Sévigné

De son côté, Rémi Amouroux, a déclaré : « Je me réjouis de l’obtention de ce prix prestigieux. Il rend hommage à la correspondance entre Sigmund Freud et Marie Bonaparte qui, loin de se limiter à une passionnante consultation épistolaire, donne aussi à voir un débat vif et actuel sur la liberté sexuelle des femmes. »

Le jury est constitué de Jean Bonna, Président d'Honneur, et membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, Claude Arnaud, écrivain et critique littéraire au Point, Jean-Pierre de Beaumarchais, auteur du Dictionnaire de la Littérature française et membre de l’Académie de Bordeaux et de la Commission Terminologie, Manuel Carcassonne, Directeur général des Editions Stock et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, Charles Dantzig, Directeur aux Éditions Grasset, écrivain et lauréat du Grand Prix Paul Morand, Nathalie David-Weill, auteur, professeur, scénariste et animatrice de radio, Anne de Lacretelle, écrivain et membre du Conseil d’Administration des « Amis de Marcel Proust », Marc Lambron, membre de l’Académie française, critique littéraire et Conseiller d’Etat, Gilbert Moreau, Rédacteur en chef de la revue Les Moments Littéraires, Daniel Rondeau, également de l’Académie française et écrivain, Christophe Ono-dit-Biot, écrivain, journaliste et Directeur adjoint du Point, et Anne-Marie Springer, écrivain et collectionneuse.

Le prix entretient un partenariat avec le festival de la Correspondance de Grignan et bénéficie du soutien de la Fondation d'entreprise La Poste depuis 2006, ainsi que de l'accompagnement de la Maison Hermès depuis 2007.

Le lauréat du Prix Sévigné 2022 a été attribué à Bernard Bastide pour l’appareil critique de François Truffaut, Correspondance avec des écrivains, 1948-1984 (Gallimard).

