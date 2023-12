Victor Hugo. Le forçat des lettres

Qu’offrir de plus beau et de plus inspirant que « la première biographie illustrée d’un monument des lettres », celle que viennent de publier les éditions Perrin et signée Agnès Sandras (même si nous ne mettrons pas totalement de côté le Victor Hugo d’Arnaud Laster publié en 1984 aux éditions Belfond.

Publié en partenariat avec la @labnf ce magnifique ouvrage revient sur l’œuvre de l’homme illustre, ses convictions politiques, ses amours, ses drames … et son talent de dessinateur venant mettre lui-même sa vie en lumière.

Victor Hugo reste aujourd’hui encore l’homme de lettres français par excellence, celui qui sauva Notre-Dame de Paris grâce à l’histoire d’une bohémienne et d’un bossu, et dont les représentations qu’elles soient peintes ou photographiées, dégagent toujours un énorme charisme… un homme qui n’en finit pas d’impressionner.

Victor Hugo est de fait un monument à offrir !