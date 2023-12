120 ans plus tard, un livre rendu à la bibliothèque

« Il possède non seulement la pochette originale de la bibliothèque avec les règles de cette dernière, mais aussi une carte de la bibliothèque de Carbondale datant de 1904 !!! », s’exclame encore la bibliothèque, dans un post Facebook.

C’est un exemplaire de The Cruise of the Esmeralda (La Croisière de l'Esmeralda), écrit par l’auteur britannique Harry Collingwood, célèbre pour ses romans d’aventure maritime, et publié initialement en 1894. C’est la bibliothèque publique de Hawley, en Pennsylvanie toujours, qui a restitué le livre ce vendredi 8 décembre.

La carte de bibliothèque datant du 23 mai 1904, découverte dans l’ouvrage, appartenait à Horace Short, aujourd’hui présumé décédé. L'établissement de Carbondale a indiqué ne pas connaître la date exacte à laquelle le livre a été emprunté, mais elle estime qu’il était en retard depuis le 7 juin 1904.

Si l’on se base sur cette date, la bibliothèque a calculé que le retour de The Cruise of the Esmeralda serait en retard de 43.641 jours. En appliquant l’amende de 2 cents par jour en vigueur en 1904, la dette de Short serait de 872,82 dollars. En revanche, avec l’amende actuelle de 25 cents par jour, elle s’élèverait à 10.910,25 dollars...

« M. Short a beaucoup de chance que nous plafonnions actuellement les amendes pour les livres à 10 dollars », conclut la bibliothèque, non sans humour.

Crédits photo : Bill Smith (CC BY 2.0)