Contes symboliques des druides

Le Barde de la Gorsedd des Druides de Bretagne, Arzh-Klasker (Ours qui cherche), et Druide Artos-Sagios dans un autre cercle, partage ici des contes initiatiques et symboliques. Appréciation de la nature, de la voix animale comme dans le dernier film de Thomas Cailley, l’écoute autour du feu. Thierry Châtel de son nom civil partage sa passion pour l'Histoire et la langue bretonne, celles des anciens celtes.

Du préhistorique Triskell d’Irlande, en passant par l'ancienne civilisation de Hallstatt, jusqu’à Aremorica de la Gaule occidentale, peuplée des Osismes, Coriosolites, Vénètes, Riédons et Namnètes, toute une histoire des Druides, des menhirs et des dolmens. Ils ont été à la fois prêtres, juges, savants, et conseillers des rois et chefs tribaux.

Les contes et dessins sont dessinées par le Barde de la Gorsedd : l’oeuf cosmique primordial, l’office des druides, une battue, les dieux et déesses, Uisu-Rix prochainement Trois-fois grand, la dame blanche du lac, un îlot fantôme, le dernier druide… Un petit ouvrage parfait pour faire rêver les enfants et les initier à l’esprit des prêtres des forêts. Et en bonus, une initiation à la langue, la culture et aux pratiques, à base d’exercices.

Les Éditions du Petit Pavé ont vu le jour au siècle dernier dans la région de la Loire, une terre imprégnée de l'héritage littéraire de Rabelais à Julien Gracq.