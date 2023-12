Georges Perec, esprit peu commun, déployait son génie non seulement dans ses œuvres littéraires, mais aussi dans l'art ingénieux et stimulant des verbicrucistes et autres jeux de l'esprit. Avec son grand cerveau et son amour du langage, il se plaisait à tisser des puzzles verbaux, des mots croisés, et des jeux de mots qui stimulent, ou mettent à rude épreuve, c'est selon, l'imagination.

Ses créations ludiques sont des labyrinthes de lettres et de logique, où chaque mot est une clé et chaque indice, un chemin. Jouer avec lui, déchiffrer le code de son univers littéraire, explorer les multiples facettes du langage, dans des extensions de son œuvre écrite. l'auteur croyait fermement que l'écriture était un jeu partagé.

L’année dernière, on a célébré le 40e anniversaire de la disparition de Georges Perec : plusieurs textes sont parus à cette occasion, dont l’inédit Lieux. En membre de l’Oulipo, ce texte inachevé, comme les autres, est favorisé par l'emploi systématique de contraintes formelles, empruntant à la fois aux domaines littéraires et mathématiques.

Dans Jeux et Nouveaux Jeux intéressants, Perec invite les lecteurs à s’arracher les cheveux sur des mots croisés, rébus, anagrammes, proverbes cachés… Mais aussi de la géographie avec ses "Perec/rinations" : visites guidées de la capitale à travers des grilles de mots croisés, une pour chaque arrondissement, et de proposer des explorations spatiales selon des itinéraires soigneusement planifiés.

Un ouvrage pour tous les amoureux de casses têtes, ou de défis tout en s’amusant.