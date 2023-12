8 titres dans la compétition pour le Prix Elvis d'Or 2024

Sous l’égide de Philippe Manœuvre et Hervé Desinge, ce Prix Elvis d'Or récompense un album de BD à l’essence rock avec, à la clé, un chèque de 1000 €.

Altamont, de Herik Hanna et Charlie Adlard, traduit par Alice Ray (Glénat)

Do a Power Bomb, de Daniel Warren Johnson, traduit par Cédric Calas (Urban Comics)

Judee Sill, d’Alonso Iglesias et Diaz Canales (Dupuis, collection Aire Libre)

Maltempo, d’Alfred (Delcourt, collection Mirages)

Metal, de Marie Berginiat (Petit à Petit)

MFK 2 (2 tomes), de Run (Rue de Sèvres, Label 619)

Testosterror, de Luz (Albin Michel)

Walk on the Wild Side, Une amitié avec Candy Darling, de Julian Voloj et Soren Mosdal (Steinkis)

Présidé par Philippe Manœuvre, ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant et de Rock&Folk, le jury du prix 2024 réunit Loraine Adam, journaliste à Rolling Stone ; Laetitia Coryn, autrice de BD et comédienne ; Hervé Desinge, ancien éditeur d’Albin Michel BD et de l’Écho des Savanes ; Jean-Michel Dupont, scénariste de BD, lauréat du prix Elvis d’or 2023 ; Frédéric Felder, éditeur et scénariste ; François Julien, journaliste ; Tanino Liberatore, auteur de BD ; Franck Margerin, auteur de BD ; Laurent Mélikian, directeur des publics à la Cité de la bande dessinée d’Angoulême ; Mezzo, dessinateur de BD, lauréat du prix Elvis d’or 2023, et Vuillemin, auteur de BD.

L'année dernière, l'Elvis d'Or était revenu à J. M. Dupont et Mezzo pour Kiss the sky - Jimi Hendrix 1942-1970, publié par les éditions Glénat.

