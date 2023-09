MFK 2 Tome 2

Après avoir fui Dark Meat City et traversé la Californie, Vinz et Lino - toujours en cavale et rejoints inopinément par Willy - posent enfin leur bagages à Dark Vegas, la capitale de tous les péchés. D'innombrables plaisirs s'offrent alors à nos fugitifs, qui oublient la traque dont ils faisaient l'objet. Mais à peine arrivés dans l'imposant hôtel Cléopatra's, un mystérieux virus frappe le centre, qui rend ses résidents extrêmement agressifs. Tout ce qui se passe à Vegas doit alors impérativement rester à Vegas, quitte à confiner la ville entière.