Les lauréats du Prix Mare Nostrum 2023 sont connus

Les lauréats du Prix Mare Nostrum 2023 :

Catégorie Premier roman : L’autre part, de Morgane AZ, Plon

Catégorie Roman méditerranéen : M, Les derniers jours de l’Europe, d’Antonio Scurati, Les Arènes

Catégorie Histoire et géopolitique, Histoire Juive de la France, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, Albin Michel.

Catégorie Religion et spiritualité : Paul de Tarse. L’enfant terrible du christianisme, de Daniel Marguerat, Seuil.

Créée à Perpignan durant l'automne 2020, l'association Mare Nostrum – Une Méditerranée autrement, s'est donnée comme mission de valoriser le patrimoine culturel et littéraire de la Méditerranée. Elle est animée par des bénévoles.

Elle a lancé le Prix Mare Nostrum en novembre 2021 : quatre catégories, avec quatre jurys de 7 membres, composés de lecteurs, d'écrivains et d'universitaires, renouvelés annuellement. Le prix, doté d'une somme totale de 12.000 €, est réparti équitablement entre les quatre gagnants.

Pour les œuvres traduites, la récompense est divisée entre l'auteur (2 300 €) et le traducteur (700 €). Pour garantir l'intégrité du processus de sélection, l'identité des jurés reste anonyme. Chaque jury a un président tiré au sort, dont le vote compte double en cas d'égalité au dernier tour.

Le prix a récompensé en 2021 dans la catégorie Essai - Religion et spiritualité, Kahina Bahloul pour Mon Islam, ma liberté, édité par Albin Michel, et Giulia Caminito dans la catégorie Roman pour Un jour viendra, édité chez Gallmeister.

En 2022, deux nouvelles catégories ont été ajoutées : Premier roman et Histoire & Géopolitique, et donc quatre lauréats cette année-ci : Anaïs Llobet pour Au Café de la ville perdue, Rebecca Benhamou pour Les habitués du temps suspendu, David Abulafia pour La grande mer, et Stéphanie Binder pour Tertullien et moi.

