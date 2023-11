Paula Barreiro López, Prix Pierre Daix 2023

L’ensemble des membres du jury salue la remarquable étude de Paula Barreiro López qui se penche sur un sujet rarement exploré, celui de la vie artistique et culturelle, en Espagne, pendant la deuxième période du franquisme.

Cet ouvrage s’appuie sur des archives jusqu’alors méconnues et des entretiens inédits qui permettent de rapprocher les discours et les pratiques esthétiques du contexte socio-politique, éthique et culturel de l’Espagne franquiste.

Il souligne le rôle de la création artistique comme engagement politique et celui que la critique a joué dans cet engagement. Éclairant ainsi un nouveau pan de l’histoire de l’art, Compagnons de lutte. Avant-garde et critique d’art en Espagne pendant le franquisme s’affirme comme une étude passionnante en résonance, parfois, avec les engagements intellectuels et politiques de Pierre Daix.

Paula Barreiro López est professeure d’histoire de l’art contemporain à l’université Toulouse- II-Jean-Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne—Sociétés, pouvoirs, acteurs).

Créé par François Pinault en 2015, en hommage à son ami écrivain et historien de l’art Pierre Daix, disparu en 2014, le prix récompense, chaque année, un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne ou contemporain. Il est doté de 10.000 €.

En 2022, le Prix Pierre Daix avait salué Jérémie Koering, pour Les iconophages. Une histoire de l’ingestion des images (Actes Sud, collection « Les Apparences »).

