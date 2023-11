Écologie et BD : les Prix Cabaret Vert 2024 affichent leurs sélections

Le jury est composé d'une personnalité engagée dans les questions écologiques, d'un auteur de bande dessinée parrainant le festival, de diverses figures et partenaires locaux, ainsi que d'un festivalier, avec un vote du public en plus.

Le prix est divisé en trois sections distinctes :

Le Prix BD Cabaret Vert : ce prix est décerné à une bande dessinée destinée au grand public.

Le Prix BD Cabaret Vert Jeunesse : cette récompense prime une œuvre pour enfants, sélectionnée par des jeunes des Ardennes. Elle est attribuée par les étudiants des classes engagées dans le projet. Pour cette édition, plus de 1300 élèves répartis dans 60 classes y prennent part.

Le Prix de la Connaissance : cette nouvelle catégorie couronne une bande dessinée éducative qui approfondit la compréhension du lecteur sur la transition écologique.

Un comité de lecture, composé d'une trentaine de membres, a sélectionné trois bandes dessinées pour chacune de ces catégories. Ces œuvres seront ensuite soumises à l'appréciation des jurys et des écoles participantes.

Frontier, de Guillaume Singelin (éd. Rue de Sèvres), Neoforest, Tome 1 de Fred Duval et Philippe Scoffoni (éd. Dargaud) et La Ride, de Simon Boileau et Florent Pierre (éd. Dargaud) sont nominés pour le Prix Cabaret Vert.

Les ambassadeurs Tome 1 de Benoît Broyard et Laurent Richard (éd. Jungle), Mauve bergamote Tome 2 de Flora Grimaldi et Cécile (éd. Delcourt) et Trois filles debout de Séverine Vidal et Anne-Olivia Messana (éd. Jungle) sont en lice pour le Prix Jeunesse.

Et, pour le Prix de la Connaissance, les oeuvres en compétition sont Le collectif de Julie Feuillas et Samuel Wambre (éd. Dupuis), Par la force des arbres de Dominique Mermoux, adapté d' Édouard Cortès (éd. Rue de Sèvres), et Paysans Céline Gandner et Marie Jaffredo adapté de M-F Barrier (éd. Steinkis).

En 2023, le Prix BD Cabaret Vert a été remis à ZOC de Jade Khoo aux éditions Dargaud. Le Prix BD Jeunesse Cabaret Vert, décerné par 800 élèves issus de 44 classes des Ardennes, a été remis à Jedda – L'esprit de l'eau de Fabien Fernandez et Nicoletta Migaldi, aux éditions Jungle.

