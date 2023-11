L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir

Crénom, Teulé, encore vous. Et posthume, qui pis est ! Décédé en octobre 2022, il fallait que Jean s’en prenne à Louis, et pas n’importe lequel : Louis XI, monarque qui a inventé La Poste en France, et que l’on ridiculise dans ce roman en nous mettant sous le nez, pardon, ses hémorroïdes turgescentes… Cher, cher Jean Teulé… merci.

Célèbre pour avoir renforcé l’autorité centrale du royaume aux dépens des seigneurs féodaux, Louis XI ne l’est pas moins pour sa personnalité complexe et ses méthodes parfois cruelles. L’Histoire le réhabilite de temps à autre, mais on lui doit tout de même la cage de fer. Elles étaient conçues de manière à ce que les prisonniers puissent à peine se mouvoir.

Il avait une fascination pour l’occulte et s’entourait de devins et de sorcières, croyant ferme en la magie et en la sorcellerie — assez inhabituel pour un roi de son époque.

Mais Jean Teulé, puisant dans les faits historiques de quoi construire son récit et dans son imaginaire pour combler les vides nous sert un ouvrage inachevé, tristement inachevé. Peut-être le roi est-il dépeint comme plus horrible qu’il ne le fut, haï manifestement de son peuple et redouté de ses gens. A-t-il consommé autant de serviteurs, qu’il faisait tuer ici ou là ? Certes, il se débarrassa de son père et de son frère, mais qui ne l’aurait pas fait pour le trône de France.

Hypocondriaque ? Ah, là…

Cette histoire du roi qui ne voulait pas mourir réunit également nombre d’amis et de proches de Teulé.