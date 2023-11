Les Prix Apollinaire et Apollinaire Découverte 2023 révélés

Patrick Laupin, distingué par le Prix Apollinaire, a publié une trentaine d'ouvrages incluant de la poésie, de la prose et des essais. Parmi ses œuvres, on compte Le Dernier Avenir (Prix Kowalski 2016) et Mon Livre (Prix Max Jacob 2021).

Il a également été récompensé par le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres en 2014 et le Prix Robert Ganzo en 2018 pour l'ensemble de son œuvre poétique. Patrick Laupin est par ailleurs engagé dans l'animation d'ateliers d'écriture et travaille avec des enfants autistes.

La Mort provisoire poursuit l’effort de sortie du chaos et de l’informe qui traverse l’œuvre de Patrick Laupin. À l’école des enfants perdus dans la langue avec lesquels il travaille, il prend appui sur les mots pour détisser les fils du cocon de la mort et de l’effroi. Entre vers et prose, entre le réel et le monde perdu ou espéré, entre soi et l’autre, l’écriture, qui ne cherche plus à conjurer la mort, devient flux, courant où passe la prière obscure du

sens de la vie. - Anne Dujin, membre du jury

Victor Malzac, lauréat du Prix Apollinaire Découverte, est un jeune auteur né en 1997 dans le Languedoc. Il a déjà publié trois recueils de poèmes : respire en 2020, aux Éditions de la Crypte ; les deux autres, chez Cheyne éditeur – Dans l’herbe (Prix de la Vocation, 2021) et Vacance (2022), le recueil récompensé cette année par le Prix Apollinaire Découverte. Son prochain texte, Créatine sortira en janvier 2024 chez Gallimard-Scribes.

Victor Malzac est de ces auteurs qui savent qu’écrire, c’est proposer, avec chaque recueil publié, une nouvelle formule poétique. Après avoir exploré les territoires du minimalisme et de la saccade, il pratique, dans Vacance, l’art du débordement, de la répétition incantatoire et de l'accumulation luxuriante. Il y a quelque chose de simultanément vertigineux et dévorant dans ce livre. Vacance est un vortex qui absorbe le moi ou, pour reprendre les mots de l’auteur, qui absorbe la bête jusqu’à l’os, pour mieux la sonder, pour mieux saisir les rudiments du désir qui transforment l’énergie mécanique de son cœur en énergie créatrice. - Linda Maria Baros, membre du jury

Le Prix Apollinaire, fondé en 1941, est décerné chaque année à un recueil de poésie se distinguant par son originalité et sa modernité. Il est parfois surnommé le Goncourt de la poésie - en partie parce que certains membres du jury ont été ou sont jurés Goncourt, comme Hervé Bazin, Robert Sabatier ou

Tahar Ben Jelloun.

Le jury, présidé par Jean-Pierre Siméon, comprend des personnalités notables du monde poétique : Marc Alyn, Adeline Baldacchino, Linda Maria Baros (secrétaire générale), Tahar Ben Jelloun, Zéno Bianu, Patricia Castex Menier, Philippe Delaveau, Anne Dujin, Guy Goffette, Jean Portante et Jean Rouaud.

Les Deux Magots, grâce à Catherine Mathivat, financent les Prix Apollinaire et Apollinaire Découverte.

Depuis plusieurs années, Villa Baulieu est également un soutien fidèle du Prix Apollinaire. À l'occasion de la remise de ce prix, elle dévoile annuellement sa Cuvée Apollinaire en édition limitée, honorant ainsi un artiste.

Pour l'édition 2023, c'est l'artiste-peintre Olivier Masmonteil qui a été choisi pour créer l'étiquette de la Cuvée Apollinaire. Inspiré par le vignoble de Villa Baulieu, un domaine d'exception situé au cœur de l'unique volcan de Provence, Olivier Masmonteil a d'abord réalisé son œuvre sur toile avant de la reproduire sur papier via la lithographie.

La série limitée de la Cuvée Apollinaire, comprenant des bouteilles numérotées de 1 à 150, porte la signature de Masmonteil.

Crédits photo : Roger Salz (CC BY-SA 2.0)