Littérature jeunesse : Claudine Desmarteau remporte le Prix Vendredi 2023

Ce prix vise à reconnaître et à promouvoir l'excellence et l'originalité dans le domaine de la littérature jeunesse contemporaine.

Chaque année, un panel d'ouvrages francophones, destinés aux jeunes de plus de 13 ans et publiés entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, est présenté à un jury d'experts pour évaluation.

Au nom de Chris est un thriller à destination des adolescents, qui explore les limites de l'emprise avec une tension palpable.

Adrien, élevé par une mère célibataire protectrice, est un adolescent solitaire et anxieux, confronté au harcèlement scolaire. Lors d'une nuit en forêt, il croise le chemin de Chris, un individu mystérieux et charismatique. Séduit par l'assurance et l'originalité de Chris, Adrien lui voue une confiance aveugle, permettant ainsi à une emprise dangereuse de s'établir. Le mystère s'épaissit autour de l'identité réelle de Chris et de l'influence qu'il exerce sur Adrien.

Claudine Desmarteau, après avoir obtenu son Baccalauréat littéraire et étudié à l'ESAAD (École Supérieure des Arts Appliqués Duperré), a travaillé comme Directrice Artistique dans plusieurs agences de publicité. Elle a également dessiné pour des publications telles que Le Nouvel Observateur, Télérama, Le Monde, et Les Inrockuptibles, et a publié son premier album jeunesse chez Seuil Jeunesse en 1999.

En 2001, elle décide de quitter le monde de la publicité pour se dédier pleinement à sa carrière d'auteur-illustratrice, tant dans la presse que dans l'édition. Elle a publié plus de trente œuvres, entre albums illustrés et romans, avec des éditeurs tels que Seuil Jeunesse, Éditions Panama, Éditions Thierry Magnier, Sarbacane, Flammarion, et Albin Michel.

En 2020, elle sort Comme des frères en littérature générale chez Éditions de l’Iconoclaste, et en 2021, La vie d’Andrés Mora chez Gallimard. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le brésilien, le coréen, l'espagnol, l'italien, le japonais, le néerlandais, le turc ou encore tchèque. Au nom de Chris est paru le 9 mars dernier.

En outre, deux mentions spéciales ont été décernées : l'une à Quentin Leseigneur pour son ouvrage Dix-huit ans, pas trop con, publié chez Sarbacane, et l'autre à Mikael Ollivier pour Premier rôle, paru aux éditions Thierry Magnier.

Enfin, en collaboration avec le Pass Culture, le Prix Vendredi-Jury des jeunes pass culture a été remis par quatre lecteurs bénéficiant du pass culture et sélectionnés pour être membres du prix, à Arnaud Cathrine pour Octave, paru chez Robert Laffont.

Prix Vendredi et Pass Culture

Cette année marque en effet une collaboration inédite entre le Prix Vendredi et le programme Pass Culture, aboutissant à la création du Prix Vendredi - Jury des jeunes Pass Culture. Ce nouveau prix sera attribué par un jury composé de sept jeunes passionnés de lecture, issus de diverses régions et bénéficiaires du Pass Culture.

Par ailleurs, les œuvres lauréates des précédentes éditions du Prix Vendredi seront présentées et discutées au sein d'un club de lecture intégré à l'application Pass Culture.

Le jury du Prix Vendredi 2023 est composé de : Raphaële Botte, journaliste pour le supplément Livres de Mon Quotidien, pour le magazine Lire et pour Télérama ; Claire Castillon, autrice lauréate du Prix Vendredi 2022 ; Philippe-Jean Catinchi, rédacteur culture au Monde ; Françoise Dargent, rédactrice en chef Culture au Figaro et autrice de trois romans jeunesse ; Marie Desplechin, journaliste et autrice de livres jeunesse et adultes ; Nathalie Riché, critique en littérature de jeunesse, elle anime le blog allonz-enfants. com ; Simon Roguet, libraire, Librairie M'Lire (Laval) ; Sophie Van der Linden, romancière et critique, spécialiste de la littérature pour la jeunesse contemporaine.

L'engagement envers le Prix Vendredi inclut également la collaboration de la Sofia, de la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, du CFC, ainsi que de Lecture Jeunesse et du magazine Je Bouquine.

En 2022, c'est Claire Castillon a été consacrée lauréate de la sixième édition du Prix Vendredi pour Les Longueurs, publié chez Gallimard Jeunesse. On a supermarché sur la Lune de Sébastien Joanniez, édité par La joie de lire, et Et le ciel se voila de fureur de Taï-Marc le Thanh, publié à L’école des loisirs, ont reçu les deux mentions spéciales.

