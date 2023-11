Le lauréat du Prix du Livre d’Architecture 2023 est connu

L'ouvrage, mélange de récit, de recherche et d'alerte, se concentre sur la fragilité des objets en général, allant au-delà de l'architecture et du patrimoine. Il invite à réfléchir sur la maintenance et l'entretien comme éléments politiques essentiels, et aborde des sujets variés depuis les objets du quotidien jusqu'aux déchets nucléaires.

Il alterne entre anecdotes concrètes et réflexions philosophiques, encourage une réflexion sur la durabilité, la consommation, l'obsolescence, et l'authenticité des objets tout en valorisant ceux qui s'en occupent.

Jérôme Denis est un professeur de sociologie affilié à Mines Paris-PSL, travaillant au sein du Centre de sociologie de l'innovation. En collaboration avec David Pontille, il a coécrit Petite sociologie de la signalétique (Presses des Mines, 2010) et a contribué à la création du blog scriptopolis.fr, qui a été transformé en un livre édité par Non Standard en 2019.

David Pontille occupe lui le poste de directeur de recherche au CNRS et est également membre du Centre de sociologie de l'innovation de Mines Paris-PSL.

La récompense de l'architecture

Ce prix vise à promouvoir et à faire découvrir au grand public les diverses facettes de la culture architecturale, qu'elle soit académique, fictive, sensible, littéraire, ou engagée dans les grandes questions de l'aménagement architectural et urbain et leurs enjeux sociétaux.

Par ailleurs, le Jury a également rendu hommage à Anne-Marie Châtelet, Amandine Diener, Marie-Jeanne Dumont et Daniel le Couëdic, pour leur ouvrage L’architecture en ses écoles : une encyclopédie de l’enseignement de l’architecture au XXème siècle, publié aux Editions Locus Solus, qui constitue une contribution significative à l'histoire de l'enseignement de l'architecture.

Liste des nommés pour cet édition 2023

Le 4 juillet, le jury des Prix du Livre d’Architecture, sous la présidence de Sylvie Clavel, a nommé six ouvrages :

Jean-Christophe Bailly, Paris quand même, Editions La Fabrique

Karim Basbous, Architecture et dignité, Éditions BRAUP

Jérôme Denis, David Pontille, Le soin des choses. Editions La Découverte

Cyril Brulé, Christelle Lecœur, La Villa Sayer. Marcel Breuer à Glanville. Éditions Bernard Chauveau -

Lieux d’architecture

Colette di Matteo Lablaude, Les Jardins historiques : Théories et pratiques de leur restauration par

Pierre-André Lablaude, Éditions Hermann

Anne-Marie Châtelet, Amandine Diener, Marie-Jeanne Dumont, Daniel le Couëdic, L’architecture en ses écoles : une encyclopédie de l’enseignement de l’architecture au XXème siècle, Éditions Locus Solus

Membres du jury 2023 du Prix du Livre d'Architecture de l'Académie d'Architecture :

Sylvie Clavel, présidente du Jury, membre de l’Académie d’Architecture

Rémy Butler, architecte, professeur des écoles, membre de l’Académie d’Architecture

François Chaslin, architecte, critique d’architecture, lauréat 2019, membre de l’Académie d’Architecture

Claude Maisonnier, lauréat du Prix du livre d’architecture 2022, membre de l’Académie d’Architecture

Éric Monin, professeur et chercheur à l’ENSA de Lille

Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, conservateur de l’Académie

d’Architecture

Virginie Picon-Lefebvre, architecte, professeur à l’ENSA de Paris-Belleville

Gwenaël Querrien, architecte-urbaniste, critique d’architecture, Médaille des Publications 2018 de

l’Académie d’Architecture

Emanuele Romani, architecte, enseignant à l’ENSA de Paris-Belleville

Cyrille Simonnet, architecte, lauréat du Prix du Livre d’Architecture 2020

Fondée en 1840 sous le nom de Société Centrale des Architectes, l'Académie d'Architecture est une institution savante dédiée à la promotion de l'excellence en architecture. Sa mission principale est de valoriser le domaine de l'architecture à travers diverses initiatives visant à reconnaître ses acteurs, son enseignement, la recherche, et à diffuser la culture architecturale. En tant que gardienne de l'histoire de l'architecture, l'Académie préserve également un fonds d'archives significatif, qui est classé et protégé.

