Diplomatie : lancement du premier Prix Talleyrand

La 24e édition des Utopiales, à Nantes, a fermé ses portes ce dimanche 5 novembre, et annonce un peu plus de 140.000 visiteurs au total. 120 conférences, 10 expositions, plus d'une centaine d'intervenants se sont croisés lors de l'événement, et de nombreuses distinctions sont venues célébrer les littératures de l'imaginaire et ceux et celles qui les font.