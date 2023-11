Ann Scott Prix Renaudot 2023 pour Les Insolents

Second roman chez Calmann-Lévy, et la consécration pour Ann Scott.

Alex, une compositrice de bandes sonores pour le cinéma, a toujours été indissociable de ses deux complices, Margot et Jacques. Néanmoins, à l’aube de ses quarante-cinq ans, elle choisit de s'éloigner de l'agitation parisienne. Nichée en pleine nature, elle est confrontée au défi de se redéfinir. Pour Alex, cet isolement est l'occasion de concrétiser son aspiration de longue date : une existence en solitaire, à l'écart du monde.

Ann Scott s'est fait connaître dans le paysage littéraire avec son premier roman Superstars, plongée dans l'univers du rock et de la célébrité. Elle s'est rapidement établie comme une voix singulière grâce à son style incisif et ses thèmes de prédilection qui oscillent entre l'exploration des profondeurs de la psyché humaine et un regard acéré sur la culture moderne. Des œuvres qui abordent souvent des personnages à la croisée des chemins, hantés par leurs désirs et confrontés à la complexité des relations et de la solitude dans notre monde contemporain.

Jean-Luc Barré était de son côté reconnu pour sa biographie en deux volumes de François Mauriac, qui lui a valu plusieurs distinctions prestigieuses telles que le Prix des Editeurs, le Prix de la biographie du Point, l'Académie française et le Prix François Billetdoux.

Par ailleurs spécialiste de Charles de Gaulle, il a non seulement coédité les Mémoires du général dans la célèbre collection La Pléiade, mais également pris en charge l'édition des trois tomes de correspondances, notes et carnets de De Gaulle chez Bouquins.

Il est aussi l'auteur de Devenir de Gaulle publié chez Perrin en 2004, une étude détaillée sur la formation de l'identité du célèbre homme d'État français.

Pour De Gaulle, une vie - Tome 1, L'homme de personne (1890-1944), Jean-Luc Barré s'est appuyé essentiellement sur des archives personnelles de Charles de Gaulle, auxquelles il a eu un accès pionnier, ainsi que sur une pléthore de documents inédits, incluant des correspondances privées et des brouillons des Mémoires du Général. L'auteur a également consulté des fonds d'archives publiques et privées, tant en France qu'à l'international, récemment rendus disponibles, permettant ainsi un éclairage neuf sur le sujet.

En évitant une approche hagiographique, Jean-Luc Barré dépeint un Charles de Gaulle multidimensionnel, confrontant les aspects les plus polémiques de sa personnalité. Barré remet en question les idées reçues sur De Gaulle, en analysant avec une perspective critique et nuancée ses visions et actions dans les domaines historique, politique, social et économique, ainsi que ses décisions diplomatiques. Il montre que De Gaulle était animé par une vision et des principes qui ont façonné une politique cohérente, au-delà du pragmatisme simpliste souvent évoqué. L'ouvrage révèle également les anticipations de De Gaulle sur la décolonisation, ses fondations de la Cinquième République, son européanisme avant-gardiste, sa critique des valeurs bourgeoises et son rôle dans des événements clés tels que l'élimination de l'amiral Darlan. L'auteur examine aussi les influences du théâtre dans le développement de l'image publique de De Gaulle, l'impact transformateur de sa captivité lors de la Première Guerre mondiale, sa transition d'un monarchisme à un républicanisme pragmatique, ses interactions avec Pétain, la Résistance, les communistes, ainsi que les conflits avec l'administration américaine et ses visions pour un nouveau modèle civilisationnel. La biographie aborde également de manière inédite la vie privée de De Gaulle, ses relations familiales, conjugales, sentimentales, et ses liens avec les intellectuels de son époque.

Après Aragon et Céline

Initié en 1926 par des critiques et des journalistes littéraires comme passe-temps durant les jugements du Prix Goncourt, le Prix Renaudot est désormais considéré tout aussi prestigieux que le célèbre prix, et annonce son gagnant le même jour.

Le jury du Prix Renaudot est composé de personnalités littéraires telles que Dominique Bona, Franz-Olivier Giesbert, Georges-Olivier Châteaureynaud (qui en est le secrétaire général), Jean-Noël Pancrazi, Patrick Besson, le lauréat du Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Mohammed Aïssaoui et Stéphanie Janicot.

La gratification littéraire rend hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653). Journaliste et médecin, célèbre pour être un pionnier de la presse et de la publicité en France.

Au cours de son histoire, le Prix Renaudot a récompensé des auteurs de renom tels que Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Dominique Bona et Virginie Despentes, avec Armand Lunel comme premier lauréat en 1926.

Pour l'année 2022, le prix dans la catégorie Romans a été attribué à Simon Liberati pour Performance, publié chez Grasset, tandis que Guillaume Durand a été honoré dans la catégorie Essais pour son œuvre Déjeunons sur l’herbe, parue aux éditions Bouquins.

