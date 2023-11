Correspondance de Nietzsche. Tome 6, Janvier 1887 - Janvier 1889

Dernier tome de la Correspondance complète du moustachu Friedrich Nietzsche, les deux dernières années jusqu’aux billets de la folie signées notamment Le Crucifié.

Cette ultime époque le moi encore attaché, il découvre Dostoïevski, avant de basculer par l’entremise de la scène la plus forte de Crime et châtiment : le souvenir d’un cheval battu à mort par un cocher.

Des lettres à ses proches très peu nombreux, son éditeur, sa soeur au Paraguay pour lancer une colonie antisémite avec son galérien de mari, la maman toujours, August Strindberg, et son ange gardien de Bâles, Franz Overbeck, avec lequel il peut enfin être le plus lui-même. Souvent, il raconte les mêmes histoires à tout le monde, comme tous les gens seuls, ressort un récit commun pour commercer avec ses dissemblables.

Cette sale Allemagne, ces lourdingues antisémites, des problèmes avec la gestion de son RSA, un tremblement de terre à Nice, le mouvement toujours, et des douleurs physiques et psychiques de plus en plus insupportables…