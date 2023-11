La pièce manquante

Comment jouer une pièce introuvable ? L’Histoire de Cardenio interroge les chercheurs et autres universitaires spécialisés dans les écrits de Shakespeare : elle aurait été montée quelque part entre 1612 et 1613 et une quarantaine d’années plus tard, portée au crédit du Barde – et de John Fletcher, avec qui William collaborait).

Elle s'inspire d'une nouvelle de Don Quichotte, roman de Cervantès connu en Angleterre avant sa traduction en 1612. À une époque où l'imprimerie révolutionne la diffusion des textes, beaucoup d'œuvres, surtout théâtrales, n'étaient pas destinées à perdurer. Cependant, la renommée d'un auteur pouvait mener à la recherche, la restauration ou même la création de faux textes, comme ce fut le cas pour Cardenio au XVIIIe siècle.

Et tout cela est vrai. Ou plutôt : toute cette légende agite authentiquement son petit monde.

Peg Woffington, elle, fut une actrice d’origine modeste, née à Dublin, en octobre 1720. Vendeuse de cresson dans la rue, on lui prête d’avoir croisé Madame Violante, alors funambule fameuse, dont elle sera devenue l’apprentie. Dès l’âge de 10 ans, Peg est jetée sur les planches, apprenant sur le tas le métier de comédienne.

La BD de Jean Harambat (dont les couleurs sont assurées par Jean-Jacques Rouger) puise dans ces deux éléments historiques, pour transmuter la quête du Graal, certes chevaleresque, mais un brin testostéronée, pour une aventure aussi picaresque (voire donquichottesque), que littéraire. Car Peg veut un rôle qui rompe avec ses habituelles prestations et son ami, Sancho, lui suggère alors de dénicher L’Histoire de Cardenio…

« Au départ, je voulais faire une course au trésor dans laquelle le trésor serait un livre », assure Jean Harambat.

Voici donc Peg et Sancho (binôme dont toute ressemblance avec un duo hidalgo aurait quelque chose de hautement probable) remontant les indices et multipliant les frasques pour mettre la main sur Cardenio. Parce qu’une pièce de théâtre de Shakespeare, aussi mythique que contestée, inconnue et pourtant convoitée… voilà qui vous a de la gueule, mais de la gueule !