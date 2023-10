Les lundis de Delfeil de Ton. Tome 3

La double page Bretecher / Delfeil de Ton, pour celui qui réédite tous les articles du second pour la troisième fois, Jean-Christophe Menu, c’est d’abord le paternel lisant l’Obs, l’enfance circonspect. DDT, c’est un journal dans le journal assure l’artiste-entrepreneur : un “désintégrateur métaphysique”.

DDT, c’est aussi Hara-Kiri, avec Reiser, Gébé, Willem, Wolinski, Cavanna, le professeur Choron…”Une nouvelle façon de rentrer dans le lard du monde”, avant de devenir une ancienne qui n’a plus le droit de citer dans la 2023 verrouillée des fesses.

3e volume des Lundi de Delfeil de Ton par le “kamikaze” Jean-Christophe Menu : un premier tome en 2012 qui couvre les années 75-78, puis la faillite, un deuxième quand même, 10 ans plus tard, avec un dessin de Siné et une préface de Pacôme Thiellement pour les années 1978-79, et là, un an plus tard (changement radical de délai), avec une couverture signée Willem cette fois-ci, 1980-1981. Bel objet encore.

Au programme de l'avènement de ces tant décriées années 80 : sa septième semaine, madame Angst, mère de Zorn qui tente de casser le testament du mourru. Le fils a légué ces millions de francs suisses à “une organisation révolutionnaire”... Le PCF de Georges Marchais, Monsieur Propre, les boules puantes, la routine, les communistes encore, partout dans le monde à l’époque…

Henri Roussel est toujours vivant à 89 ans, vive Delfeil de Ton !