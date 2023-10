168 pages et une soixantaine de photos pour comprendre le designer rital Ettore Sottsass, disparu en 2007. 2e ouvrage de la collection Bibliothèque de l’Amateur de la maison du même nom.

La Bibliothèque de l’Amateur rassemble, en format compact, une série de monographies célébrant les figures emblématiques du XXe siècle.

Surtout connu pour avoir fondé le mouvement Memphis dans les années 1980, un collectif de design qui a bouleversé les conventions esthétiques de l'époque avec leurs créations audacieuses, colorées et souvent imprégnées d'un sens de l'humour décalé.

Le travail de Sottsass avec Memphis, caractérisé par des formes non conventionnelles, des motifs vibrants et une combinaison éclectique de matériaux, a remis en question les notions traditionnelles de bon goût et d'utilité dans le monde du design.

Avant, Sottsass avait forgé une première réputation de designer industriel influent, collaborant avec des entreprises comme Olivetti pour lesquelles il a conçu la machine à écrire Valentine, une œuvre iconique de design des années 1960.

Son approche était caractérisée par une combinaison unique de fonctionnalité et de poésie, cherchant toujours à infuser de l'humanité et de l'émotion dans ses créations. Un maître du XXe siècle.

Fondées dans les années 70 par le directeur de la Gazette de l’hôtel Drouot, les Éditions de l’Amateur ont gagné leurs lettres de noblesse en se spécialisant dans les arts décoratifs, offrant des monographies et des catalogues raisonnés incontournables, à l'instar de celui dédié à René Lalique.

Après une pause notable, elles reviennent au sein des éditions Les Arènes, pilotées par Marie Kalt et Éric Pillault. Tout en préservant son essence éditoriale, la maison élargit ses horizons vers le design, l'art, la photographie et la décoration.