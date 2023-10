Après une sieste de 30 ans, DEN, la BD culte qui a fait vibrer les pages de Métal Hurlant dès 1975, se réveille enfin ! Et il n'a pas pris une ride. Cette pépite, signée par le talentueux Richard Corben, avait disparu des radars depuis les années 90. Mais comme tout bon héros, il revient quand on s'y attend le moins.

L'histoire ? David Ellis Norman, bricoleur du dimanche, fabrique un gadget qui le catapulte dans "Nullepart" (ou "Neverwhere" pour les bilingues). Là-bas, il devient un guerrier musclé, amnésique et... très demandé. Entre la séduisante Kath et une Reine maléfique, ses journées sont bien remplies.

Cette œuvre, qui mélange habilement fantasy, science-fiction et bodybuilding, est une véritable ode à l'imaginaire de Corben. Et si vous vous demandez pourquoi elle est si spéciale, c'est probablement parce qu'elle est à la fois une parodie de Conan le Barbare et une déclaration d'amour à l'univers de Robert E. Howard. Oui, encore lui !

Les éditions Delirium, fans inconditionnels de Corben, ont mis les petits plats dans les grands pour cette réédition. Ils ont même lancé une campagne de financement participatif qui a explosé tous les compteurs. On parle d'un succès 100% financé en quelques minutes sur KissKissBankBank : voilà un retour fracassant !

Alors, prêt à replonger dans cet univers où tout est possible, sauf porter des vêtements ?