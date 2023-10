Albin Michel Jeunesse a sorti une collection d’albums en très grand format – monstrueux, même – peuplée de créatures fantastiques. À travers les pages de ce livre, les lecteurs sont invités à découvrir des monstres de différentes cultures et époques, depuis les figures de la mythologie aux monstres modernes. « Pour frémir et pour rire », assure l’éditeur, à raison.

C’est que le binôme Sébastien Perez pour les textes et Stan Manoukian pour les dessins poursuivent aussi une vaste entreprise, débutée en octobre 2022 par l’autrice Cécile Roumiguière, avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Ce même mois, Sébastien Perez signait avec Bluebirdy une autre encyclopédie merveilleuse, autour des Fées. Les Monstres qu’il aborde avec Manoukian donne un peu plus de profondeur encore à cette collection.

C’est que les monstres alimentent nos angoisses autant qu'ils fascinent par leur aspect : Méduse, dans la mythologie grecque, pétrifie les mortels par sa chevelure de serpents, la créature de Frankenstein devient odieuse au regard des humains…

Et ils sont nombreux, dans ce livre. Mais faut-il vraiment avoir peur des monstres ? Ou apprendre à les reconnaître pour s’en protéger ?

En compagnie de Lucas, qui nous accompagne, nous est proposé une expérience type Petit Prince et Renard : apprivoiser ces êtres, tirés d’imaginaires de jadis et naguère. Dans cet ouvrage visuellement époustouflant, plus que des monstres, nous découvrons les mondes et univers où ils évoluent. Avec délectation.